Avalan registro de Félix Salgado como candidato de Morena en Guerrero

En sesión ordinaria, los integrantes del Instituto Electoral de Participación Ciudadano (IEPC), determinaron procedente el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Con seis votos a favor y uno en contra, el Consejo conformado por siete consejeros, de los cuales cuatro son mujeres, aprobaron la resolución que avala el registro de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Crédito: Especial

“Del análisis exhaustivo de los requisitos de elegibilidad, todas y todos cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley electoral local, por lo que es procedente la aprobación de los registros a las ocho candidaturas”, explicó el consejero Edmar León.

Durante la sesión, señaló que pese a las acusaciones en contra del senador con licencia, Salgado Macedonio entregó en tiempo y forma la documentación requerida a través de su partido, por lo que el tema jurídico corresponde a otra autoridad, mientras que a la electoral le corresponde respetar el debido proceso.

“Observar los derechos al debido proceso es una obligación, el debido proceso no es una mera formalidad, es un derecho humano, que implica no hacer actos anticipados o modificar actos administrativos, esta autoridad está obligada a respetar el debido proceso porque si no lo hace sería una autoridad arbitraria”, puntualizó.

Amadeo Guerrero, otro de los consejeros, recordó que las solicitudes fueron presentadas en tiempo y forma del 15 de febrero al 1 de marzo del presente año, mientras que los requisitos de ser mexicano y haber nacido en el estado o residir en él cuando menos cinco años antes del proceso electoral, fueron cumplidos cabalmente.

Agregó que otra obligación es “no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal”, y en ningún caso existen sentencias al respecto.

La consejera Cinthya Citlali Díaz, declaró que como mujer, analizó la validez de las candidaturas con perspectiva de género.

“Acompaño el sentido de las resoluciones que integran este punto porque en término formales se han satisfecho los requisitos en la normatividad vigente. Como mujer, entiendo la perspectiva de género, con mis gafas violetas he analizado cada uno de los elementos con perspectiva de género, con base en el andamiaje jurídico del sistema mexicano, y en este contexto, las solicitudes de registro cumplen con los requisitos legales vigentes para este proceso electoral”, declaró.

El representante de Morena ante la autoridad electoral local, Carlos Alberto Villalpando, aclaró que la documentación se entregó en tiempo y forma, “y en ningún momento se nos hizo algún requerimiento, por lo que celebro que se haya aprobado esta candidatura”.

La consejera Dulce Merary Villalobos, fue la única que emitió su voto en contra, al sostener que si bien, la candidatura de Félix Salgado se presentó el 15 de febrero, existe una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, para reponer el proceso interno de candidaturas, misma que nunca le fue notificada al Instituto Electoral.

Además de Salgado Macedonio, los candidatos son: Mario Moreno Arcos, por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); Pedro Segura, por los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM); Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano (MC); Irma Lilia Garzón, del Partido Acción Nacional (PAN); Dolores Huerta, de Redes Sociales Progresistas (RSP); y Manuel Negrete, por el partido Fuerza por México.