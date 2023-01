Bajan robos, homicidios y feminicidios en Área Metropolitana de Guadalajara en 2022

Los robos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) bajaron más de la mitad en 2022, un 55.1 por ciento, respecto a 2018, mientras que los homicidios se redujeron 25.2 por ciento conforme al periodo comparado; asimismo, los feminicidios disminuyeron 67.2 por ciento en comparación con el año 2021.

Esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que fueron revisados este miércoles en la mesa de seguridad metropolitana.

En la comparativa 2022 contra 2018 , el robo de vehículos particulares bajó 55.8 por ciento; el robo a negocios bajó 69.9 por ciento; el robo a personas se redujo 39.5, el robo a cuenta habiente disminuyó 72.6; el robo a casa habitación 67.6; el robo a bancos bajó 65.5; el robo a vehículos de carga pesada 48.9; y el robo a motocicletas 14.5 por ciento.

Dicho de otra manera, del año 2022 al 2018, en el AMG se cometen 10 mil robos de coche menos ; así como una baja de 10 mil 912 robos a negocio; 5 mil 736 robos a persona abajo; 4 mil 109 y 625 menos robos a casa habitación y robos a cuenta habiente, respectivamente, en el territorio metropolitano.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que a pesar de los cuestionamientos que ha recibido la estrategia de seguridad en la entidad, el trabajo realizado ha generado resultados tangibles validados por el Gobierno de México.

"Hubo quien dijo durante estos cuatro años que el modelo no servía, que la Policía Metropolitana no existía, que todo era un cuento. Bueno, cuatro años después déjenme decirles los resultados que hablan más que cualquier discurso. Me da mucho gusto poder hoy decirles a todos los tapatíos que tenemos en nuestra ciudad un modelo de seguridad que está dando resultados y que nos está permitiendo poco a poco, ir recuperando la paz y la tranquilidad"