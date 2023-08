Bajan delitos en Jalisco 60%; el estado sigue por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total

Como cada mes en el informe estatal con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca Jalisco la posición que ocupa a nivel nacional, al pasar de ser la entidad 10 en una tasa por cada 100 mil habitantes en el corte de enero a junio de 2018, al ubicarse al lugar 19 en el mismo periodo en este 2023.

“Jalisco, una vez más, otra vez más, está por debajo de la media nacional con 765 delitos por cada 100 mil habitantes, estamos en el lugar número 19 de los estados del país y eso habla de que siendo el tercer estado más grande de todo México, hemos hecho un enorme esfuerzo para estar por debajo de la media nacional y los resultados hablan por sí mismos”, explicó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“Si queremos entender en dónde estábamos cuando inició el gobierno, pues este es Jalisco en el 2018, la tasa de incidencia delictiva en aquel entonces era de 791 delitos, creció a nivel nacional, la tasa, del 18 al 23, 5.9 por ciento, pero Jalisco lo reducimos en cambio, 24.8 por ciento. En aquel momento, en el 2018, éramos el lugar número 10. Estábamos por encima de la media nacional. Este es el trabajo que hemos hecho y en muchos sentidos refleja los avances que tenemos en materia de seguridad”, agregó.

En el comparativo de incidencia delictiva estatal con corte de enero a julio de 2023, la incidencia delictivita total en todo Jalisco bajó de 97 mil 672 a 77 mil 349 delitos; mientras que en los delitos de seguimiento especial registran el mes de julio con la incidencia más baja en mucho tiempo, con el menos 62 por ciento al pasar de julio del 2018 con 5 mil 554, al mismo mes en 2023 a 2 mil 111, siendo la reducción del 62 por ciento a nivel estatal.

En el acumulado de enero a julio de 2018 al mismo periodo en 2023 se tienen el registro de 38 mil 682 a 15 mil 613, lo que significa el menos 59.6 por ciento.

“El mes de julio fue un mes muy bueno y nos permite decir que es el mes de julio con la incidencia delictiva más baja que hemos tenido en mucho tiempo. De los delitos que se cometían en materia de seguridad pública en julio del 2018, 5 mil 554, y en julio del 2023, 2 mil 111, la reducción es del 62 por ciento a nivel estatal en los delitos que estamos dando seguimiento en materia de seguridad pública y una vez más lo digo, este es el tamaño del trabajo que se ha realizado por parte de todas las autoridades involucradas”.

“Si revisamos en específico lo que ahora es el acumulado de enero a julio del 2023, pues vemos que tenemos el nivel más bajo también en mucho tiempo, son mismo periodo, enero a julio del 2018 se cometieron 38 mil 682 delitos contra 15 mil 613 que se cometieron en este mismo periodo. La reducción es del 59.6 por ciento en el periodo enero a julio”, indicó.

En estos delitos en los periodos de enero a julio de 2018 contra el mismo en 2023 se puntualiza que en robo de vehículos particulares bajó en un 54.5% ; robo a negocios la reducción es del 76.2% en robo a persona la disminución es del 55.7%; en delitos de robo a cuentahabiente se fueron a la baja en más del 74%; en robo a casa habitación una reducción del 64.5 % en robo a bancos de 20 disminuyó a 5 delitos; robo a vehículos de carga pesada pasó de 494 a 171 y robo a motocicletas disminuyó en un 8%.

En lo que respecta a homicidios las víctimas de agresión directa registran un menos 16.9 por ciento, al disminuir estos delitos de mil 200 a 997 registrados de enero de julio de 2018 contra enero a julio de 2023.

En específico el mes de julio de 2018 de contabilizaban 174, este año en este mes se contabilizan 123.

“Y hay quien dice, por desacreditar una vez más con las fuentes de información, que no se están contabilizando los homicidios o las víctimas que han estado encontradas en fosas. Aquí están contabilizadas también, incluyendo ese dato, son 135 y aún así es el julio más bajo desde que estamos midiendo y comparando las cifras de las que dispone el sistema estatal de seguridad. Evidentemente, cuando se habla de víctimas de acción directa es porque eso tiene que ver con los homicidios que se cometieron en ese periodo. Algunas víctimas encontradas en fosas son de otros periodos, de otros años, y por eso cuando hablamos de víctimas de acción directa, es decir, los homicidios que se cometieron en este mes y sumados ya con lo que va del año, estamos en el nivel más bajo en el periodo comprendido en enero-julio”, dijo a través del video en redes sociales.

En víctimas a feminicidio se registra una reducción del 31.4 por ciento respecto con 2019; en 2023 se registra el mismo número que en 2018 durante el periodo que se dio un incremento durante la pandemia por Covid-19.

“Este es el resumen general de cómo vamos y los resultados, los avances que tenemos, explican también por qué las agresiones de los delincuentes contra nuestras corporaciones y por qué las amenazas que hemos recibido algunos de nosotros en los últimos días. Sin embargo, el mensaje es claro: nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a parar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rajar, vamos a seguir trabajando y demostrando con hechos que vamos por el camino correcto. Preferimos hacer esto que simplemente quedarnos atorados en debates que no llevan hacia ningún lado”, concluyó el mandatario.