La excandidata a la presidencia municipal de Zamora, Michoacán, Teresa Mora Covarrubias denunció que un grupo de gente armada atacó su domicilio.

En un mensaje en sus redes aseguró que “balacearon” su casa, y acusó que le ganaron con trampas durante la jornada electoral. “Sólo así podían ganarme, con trampa, embarazando urnas, comprando instituciones, con golpes, con persecuciones, con insultos, con difamaciones, con violencia en redes y ahora balaceando mi casa”.

Balean casa de excandidata Teresa Mora Covarrubias, en Michoacán. Tere Mora FB.

Contó 320 impactos de bala en su domicilio

De acuerdo con la candidata, el ataque habría ocurrido la madrugada de este sábado y al menos contabilizó 320 impactos de bala en su domicilio, en el que estaba con su esposo e hijos. "Estoy tomando la decisión de dejarlo hasta aquí porque hoy se pasaron y volando la barda, tenía la esperanza de servirle a Zamora".

Informó que su equipo ya se retiró de las mesas de trabajo de conteo de votos, pues lo que vivió, nadie puede vivirlo.

“Cuatro días sin dormir por estar en el IEM y lo que se está encontrando al abrir los paquetes de votos los puso a temblar y no es para menos, ¡me dueles Zamora! Mi equipo se retira de las mesas de trabajo del conteo de votos; lo que viví ninguna candidata debería vivirlo”, explicó.

Posterior a la elección del pasado 2 de julio, la excandidata denunció irregularidades en el proceso.

'El pueblo la respalda', le comentan en redes

Luego del posteo que la excandidata realizó en redes sociales sobre lo ocurrido en su domicilio, los comentarios de solidaridad no se hicieron esperar. "Miles apoyamos su proyecto, lamentable el actuar de las personas sin escrúpulos, el pueblo la respalda, maestra Tere Mora"; "Qué triste lo que te está sucediendo, se ve que eres una persona muy buena. Me hubiera gustado que hubieras ganado las elecciones. Lamentablemente es algo que vivimos los zamoranos día a día, ya sea con asaltos con cobrar piso la inseguridad, pero mira no nos sirvió de nada"; "Que Dios le bendiga mucho, maestra estamos con usted que siempre dio lo mejor, siempre entusiasta y con una gran energía", le comentaron en redes sociales tras el posteo que realizó.

