Ballesteros Mancilla denuncia que la FGR litiga a favor de la reforma al Poder Judicial

La diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) interviene en los amparos contra la reforma al Poder Judicial, lo que calificó de "inaudito".

"Morena está usando a la Fiscalía como su despacho para litigar contra los trabajadores del Poder Judicial. Inaudito", compartió la legisladora a través de sus redes sociales.

Señaló que el pasado 11 de octubre, un Ministerio Público de la FGR presentó una queja con la cual buscaba revertir la suspensión provisional otorgada por un juzgado de distrito en Querétaro contra la reforma judicial. Esta reforma mantiene suspendida la implementación de la reforma al Poder Judicial en las 32 entidades del país.

"Ni la Presidenta, ni el Congreso impugnaron esta suspensión. La única autoridad que impugnó fue un ministerio público de la FGR. No obstante, el Tribunal le recordó, de manera contundente, que no puede hacerlo. La FGR no puede ser utilizada como despacho privado para defender las reformas de Morena y para afectar los derechos de los trabajadores judiciales", puntualizó Ballesteros Mancilla.

Hoy, la Suprema Corte admitió la acción de inconstitucionalidad que presentamos como @MovCiudadanoMX.



La lucha contra la reforma judicial aún no termina.



Falta lo más importante: que nuestro Tribunal Constitucional estudie las irregularidades en el proceso legislativo, defienda… — Laura Ballesteros Mancilla 🚲💜💪 (@LBallesterosM) October 18, 2024

De acuerdo con lo compartido por la legisladora, la injerencia de la Fiscalía es visible a través de recursos que presentó para anular los amparos presentados por los propios trabajadores, así como por organizaciones civiles e incluso diputados federales, como es el caso de un amparo presentado por Laura Ballesteros, así como sus compañeras y compañeros de bancada Paty Flores, Gustavo de Hoyos y Gildardo Pérez, entre otros.

Ballesteros Mancilla reiteró que continuará con la presentación de pruebas en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, por lo cual presentará una ampliación de demanda en la cual se sustentan las irregularidades cometidas durante el pasado fin de semana en el Senado a través de un sorteo llevado a cabo a través de una "tómbola".

FBPT