Barras de abogados en Morelos piden destitución de Cuauhtémoc Blanco

Ante el incremento de la ola de violencia y la falta de resultados para garantizar la seguridad de los morelenses, las asociaciones de abogados anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, por el delito de omisión.

Fue a través de un documento sellado con fecha 11 de mayo de 2023 dirigido a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, con copia a la fiscalía general de Morelos, varios medios de comunicación, Sociedad civil organizada y la ciudadanía y sociedad en su conjunto, en el que exigen recuperar la paz que Morelos merece y proponen que se encause una lucha contra los verdaderos enemigos que es la inseguridad y la violencia. Proponen suscribir un acuerdo ene l que se obligue a dar resultados en el corto, mediano y largo plazo, asegurando que no cederán ni permitirán presión política ni represalia alguna.

Documento oficial. Foto: Especial.

En reunión con legisladores en el congreso y medios de comunicación, el jurista Luis Ignacio Reyes Andraca, vocero de dichas organizaciones, informó que pedirán a los diputados analicen todas las causales, pero en especial el incremento de los delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones, feminicidios y homicidios dolosos, producto de la nula prevención del delito.

“Venimos a sumarnos a un clamor, a una petición ciudadana, que pueda permitir darle cauce más allá de los tiempos que está por aproximarse que es el proceso electoral, venimos buscando e ustedes la certeza y la seguridad de que nadie puede hacer uso ni abuso del derecho las instituciones, por ello en voz de la Confederación de colegios y asociaciones de profesionales del estado de Morelos y con el acompañamiento de nuestro Presidente el Maestro Jesús Castañeda y de los profesionistas aquí presentes y que forman parte de esta federación, de manera responsable y sin ningún estigma de orden partidario, decirles que este movimiento es de la sociedad y a favor del estado de Morelos”, aseguro el jurista Luis Ignacio Reyes Andraca, vocero de esas asociaciones.

En respuesta, Agustín Alonso, Diputado y Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos, dijo lo siguiente: “Ya basta, ya basta porque hay delitos que se conocen de afuera que están cometiendo como funcionarios públicos que tampoco se han sacado, hay que exigir que se pongan a la vista y a la voz de todos para poder ir hacia adelante, el descontento es de mucha gente, no solamente de ustedes y mucha gente tiene miedo de levantar la voz, si ya vieron que mataron a una diputada, a un abogado, a lideres sindicales, golpes para acallar, yo, en su momento dije, cuando va a despertar este estado, cuando va a decir algo este estado, le estarán pasando dinero también a los periodistas para callarse, cada día somos más los que estamos solidarizándonos para enfrentar un gobierno fallido, corrupto, que tenemos el primer lugar en todo lo malo, secuestro, feminicidio, hay que hacer algo.

Solicitaré a otras dependencias que haya datos, que se los den porque vamos a hacer frente a este gobierno omiso, a este gobierno de complicidad con la delincuencia organizada, a este gobierno corrupto, son más de 120 mil millones ejercidos y no hay quien me tape la boca del gobierno para decir, hemos hecho una carretera, una escuela, un hospital, los deportistas, ah es que los diputados no aprobaron, ah chingà, ¿tenemos la culpa nosotros? Nosotros legislamos, siguen teniendo el 3% dinero que se le quito a todos los ayuntamientos para invertir en seguridad, ¿en dónde están los avances?, hemos visto todos los abusos y así como recibió, así lo van a entregar, así que cuenten conmigo para hacerle justicia a Morelos y si es cuestión de que se tenga que ir, (Cuauhtémoc Blanco) que se vaya, pero ya” enfatizó, el diputado Agustín Alonso.

