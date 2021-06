“En BC promoveré las ‘economías naranjas’, la industria creativa”

A partir del 1 de noviembre, Baja California tendrá a su primera gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien aseguró que desde la frontera del país cumplirá con su labor para beneficiar a quienes la eligieron, fortalecer la relación con el Gobierno federal y contribuir para que la Cuarta Transformación llegue a todo el territorio nacional.

La próxima mandataria ya tiene trazada una agenda de temas prioritarios para el estado: educación, seguridad, infraestructura, salud, medio ambiente y, sobre todo, desarrollo económico.

En entrevista con La Razón, señaló que una de las principales acciones que realizará será promover una economía naranja, con un fuerte impulso a las industrias creativas, y establecer una estrategia de coordinación bilateral con California.

En todo este esfuerzo, resaltó, actuará de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien prevé reunirse en breve e, incluso, recibirlo en una gira que está considerada para la última semana de junio o la primera de julio.

En la visita del Ejecutivo federal, aseguró Ávila Olmeda, le ratificarán que “Baja California es el estado que más lo quiere”, como lo demostraron al ganar, por tercera vez consecutiva, el carro completo para Morena.

La Razón (LR): Como gobernadora electa, ¿cuál es la agenda prioritaria?

Marina del Pilar Ávila Olmeda (MPAO): La primera acción que realicé después de recibir mi constancia como gobernadora electa fue reunirme con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, con la finalidad de seguir fortaleciendo la educación en nuestro estado; estoy convencida de que sin educación no hay desarrollo. Estoy muy contenta porque vamos a arrancar con una transición muy ordenada, muy respetuosa, muy responsable, y voy a arrancar con un Gobierno en el cual logremos generar las acciones necesarias para brindarle bienestar a las familias bajacalifornianas.

LR: Además del tema educativo, ¿cuáles son los asuntos prioritarios para esta etapa de transición?

MPAO: Seguridad, sin duda, la seguridad para los bajacalifornianos es fundamental; la reactivación y la activación económica, estamos pensando en convertir a Baja California en una economía naranja, impulsando las industrias creativas. Seguir apoyando la cultura, el deporte, el medioambiente. Nuestras primeras acciones serán crear la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Medio Ambiente y, por supuesto, fortalecer también a la Secretaría de Economía para seguir generando empleos bien remunerados en Baja California. También la salud de todos los bajacalifornianos; infraestructura, incluyendo la hospitalaria, creo que la pandemia es un gran reto que vino a sacudirnos a todos los gobiernos y a decirnos: “ojo, se están dejando de hacer muchas cosas en materia de salud y es momento de actuar”.

LR: ¿Ya se reunió con el gobernador Jaime Bonilla?

MPAO: Sí, tuvimos una reunión en la semana, nos vimos, platicamos incluso por teléfono en varias ocasiones, él está muy contento, ganar el carro completo es refrendar los gobiernos de la Cuarta Transformación en Baja California, tuvimos una votación histórica, alrededor de 540 y tantos mil votos, la votación más alta que ha obtenido cualquier gobernador, la primera mujer, la más votada, la más joven, es hoy un gran compromiso.

LR: ¿Cómo llevarán a cabo el proceso de transición?

MPAO: La ley establece que a partir de la entrega de la constancia, que se entregó el martes, empieza el proceso de transición y, en ese sentido, ya tenemos un calendario que arranca a finales de este mes, tenemos cinco meses para que la transición sea muy ordenada.

Creo que la Conago es un órgano que debe privilegiar la relación con el Gobierno federal y las entidades, pero también que los gobiernos estatales trabajemos en la solución de nuestras problemáticas y no nada más estirar la mano

LR: ¿Va a dar seguimiento a alguna obra o proyecto del gobernador Jaime Bonilla?

MPAO: Los proyectos que sean para bienestar, desarrollo para Baja California, claro que los vamos a continuar. Creo que los gobiernos debemos de tener esa madurez política, somos del mismo partido, pero también reconocemos las cosas que todos debemos reconocer, lo bueno, y se le debe dar continuidad.

LR: Como estado fronterizo, ¿cuáles son los retos que observa para su administración?

MPAO: Muchos retos, pero también muchas oportunidades. Creo que la situación geográfica que vive Baja California es muy bondadosa. Para la inversión ahora también se pregunta si hay energía, si hay agua, si hay seguridad, si hay una buena infraestructura carretera, hay grandes retos, evidentemente el trabajar con una política binacional. Estoy segura que esto más que un reto es una oportunidad para generar desarrollo en Baja California, somos frontera con uno de los estados más importantes del mundo, que es California. Haremos un trabajo de mucha coordinación, ya nos buscó el gobierno de California incluso para felicitarnos y para ponernos a trabajar en las diversas estrategias tanto de seguridad como de reactivación económica, como de la apertura próxima de las fronteras.

LR: ¿La relación con la Federación se va a fortalecer con su Gobierno?

MPAO: Va a haber una gran coordinación con el Gobierno federal. Baja California es el estado que más quiere al Presidente, por tercera ocasión consecutiva ganamos el carro completo. En 2018 fue la única entidad federativa donde ganamos absolutamente todo, en 2019 repetimos la hazaña y ahora, en 2021, volvimos a ganar el carro completo, desde la gubernatura, los cinco ayuntamientos, los 17 distritos locales, así como los federales, todos los ganó la coalición Juntos Haremos Historia y Morena. En ese sentido, nosotros venimos a coordinarnos con el Gobierno federal, a ser parte de la transformación de México desde Baja California y a llevar una gran relación con nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador.

LR: En esta propuesta de Morena para renovar la Conago, ¿cómo considera que debe ser la relación con los demás gobernadores?

MPAO: Tiene que haber una buena relación, una relación armoniosa, de consenso, en la cual busquemos el bienestar para cada una de nuestras entidades. Creo que la Conago es un órgano que debe privilegiar la relación con el Gobierno federal y las entidades, pero también que los gobiernos estatales trabajemos en la solución de nuestras problemáticas y no nada más estirar la mano con el Gobierno federal, debemos ser muy responsables como gobernadores.

LR: Respecto al pacto fiscal, ¿qué es lo que mejor le funciona a Baja California?

MPAO: Baja California es una de las entidades federativas que más ingresos recauda, así que a trabajar en coordinación con el Gobierno federal, el Gobierno federal le ha cumplido a Baja California, ha hecho un gran esfuerzo por acabar con las desigualdades, por combatir la vulnerabilidad, y en esa parte nosotros como Gobierno estatal seguiremos apoyando desde nuestra trinchera para fortalecer la Cuarta Transformación y buscar que los ingresos sigan llegando a Baja California.

LR: ¿Ya se reunió con el Presidente?

MPAO: No he tenido el honor de reunirme con el Presidente, espero poderlo hacer pronto. Sé que se nos va a convocar en los próximos días, me va a dar mucho gusto estar con él, plantearle los proyectos para Baja California. Tenemos conocimiento de que viene durante la última semana o la primera semana del próximo mes a Baja California a hacer un recorrido.

LR: ¿Le va a solicitar apoyo para algún asunto específico? ¿En seguridad?

MPAO: Sí, le vamos a pedir más elementos de la Guardia Nacional en Baja California, entre otras cosas, la parte de la estrategia en materia de seguridad. Con la Fiscalía General de la República también estaremos haciendo un enlace próximo en su momento y le solicitaremos (al Presidente) el apoyo en el tema del magisterio en nuestro estado.