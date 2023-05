Bloquean otra vez por falta de agua en Cuernavaca

La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Loma Linda, ubicada al norte de la ciudad de Cuernavaca, bloquearon la avenida Universidad debido a la falta de agua.

El taponamiento generó un severo caos vial que se extendió por varias de las principales avenidas de la capital del estado de Morelos.

Los inconformes dijeron que tienen más de 15 días sin recibir el líquido, por lo que, cansados de la situación y de los múltiples gastos a los que se enfrentan para poder adquirir agua para sus hogares, decidieron la mañana de ayer cerrar la citada vialidad.

“La gente ya está cansada porque no solucionan nada y se optó por cerrar la avenida hasta que vengan y den una solución y que ya tengamos agua”, advirtió uno de los manifestantes.

Otro colono inconforme dijo: “Estamos gastando nosotros en pipas mil doscientos pesos y no se nos hace justo que nos cobre un servicio y no lo tengamos… va a estar cerrado hasta que nos den una solución”.

“Vamos a las oficinas y puras mentiras, que si la bomba, que, si el pozo no tiene agua, que la tubería y en la mañana vinieron algunos, que son las válvulas, entonces no sabemos a quién hacerles caso. Nos quisieron mandar pipas, no las recibimos porque no es la solución, nosotros queremos agua de la tubería” dijo otro de los colonos entrevistados.

Uno más aseguró que son más de cien familias las afectadas, en las tres privadas y en casas que están sobre la avenida cercana.

Apenas el pasado 4 de mayo vecinos de la colonia Satélite decidieron bloquear la entrada al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) desde las 8:00 horas, debido a que llevaban más de una semana sin el servicio.