Cadena de negligencia enturbia el caso Xcaret

La muerte de Leo Luna, el menor de 13 años que fue succionado por un registro abierto en un río artificial del parque Xenses, en Xcaret, está plagada de negligencias, desde la empresa responsable de la atracción turística hasta el hospital donde falleció, denunció el padre del adolescente, Miguel Luna Calvo, quien exigió que el caso llegue hasta las últimas consecuencias y se haga justicia.

En primer lugar, señaló ante varios medios nacionales, el accidente no se debió a un error humano, como justificaron los responsables del parque Xenses, sino de “una trampa mortal, una negligencia”, pues señaló que algunos trabajadores del centro turístico le informaron que ya se habían dado incidentes similares con anterioridad, aunque ninguno llegó a consecuencias fatales.

“(El sistema de filtrado sin tapadera) no tenía ahí horas ni días, tenía meses, esto ya a había pasado y nunca hizo nada el parque. Se pudo haber evitado”, dijo Luna Calvo, quien describió en una entrevista que él también estuvo a punto de ahogarse al intentar salvar a su hijo.

te puede interesar Muerte de niño en Xenses: familia del menor Leo denuncia presión de autoridades

“Activé la luz de mi celular y fue cuando lo encontré al fondo y ya lo saqué ; con mi mano, alcé su cabecita para que respirara, hasta que vi una escotilla. Saqué a mi hijo, le di respiración de boca a boca hasta que llegaron los paramédicos sin equipo de nada y me llevaron a un hospital a Playa del Carmen. Fue de media hora el recorrido”, relató.

En segundo lugar, acusó el deudo, quien también es médico cardiólogo, el hospital donde Leo Luna fue atendido no permitió que la familia se llevara al menor a la Ciudad de México, para una atención más especializada.

Gráfico

“Tuve la sensación de que no querían que lo sacara del hospital, tenía la ambulancia aérea y médicos en México (CDMX) ya me estaban esperando, pero no me quisieron dar a mi hijo porque me dijeron que no estaba en condiciones”.

El centro médico, agregó, no avisó a tiempo a la Fiscalía General del Estado del accidente, además de que el acta de defunción señala que la causa de muerte fue una hemorragia pulmonar y ahogamiento, sin señalar qué lo provocó. “Parecía que querían ocultar todo”.

Finalmente, la Fiscalía “me obligó a dar el perdón (legal) al parque Xenses”, con lo que no se practicó la necropsia de ley, con la consigna de que si no lo hacía, el cuerpo del niño permanecería en la morgue hasta por 10 o 15 días, porque había muchos muertos.

te puede interesar (FOTOS) Éste es el Riolajante, la atracción acuática donde murió Leo Luna

DESDE DURANGO, PRESIONAN POR LA INVESTIGACIÓN

El secretario de Gobierno de Durango, Héctor Flores, informó ayer que brindará apoyo a la familia de Leo Luna, originaria de ese estado, y que cooperará con la Fiscalía General de Quintana Roo para esclarecer la muerte del menor, toda vez que ya se determinó que se trató de un error humano por parte del parque Xenses.

“He recibido instrucción expresa del gobernador, José Rosas Aispuro, para brindar todo el apoyo necesario en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades sobre la lamentable e irreparable pérdida”, destacó el funcionario.

La presidenta municipal de Gómez Palacio se unió a la demanda de justicia. “Me sumo a la exigencia de #JusticiaParaLeo, niño duranguense de 13 años que perdió la vida en un parque turístico de Xcaret, para que este lamentable hecho sea esclarecido ante las omisiones e irregularidades en dicho lugar”.

En redes sociales, usuarios lanzaron dos peticiones a través de la plataforma Change.org, una para exigir justicia tras la muerte de Leo Luna, que será investigada como homicidio culposo por las autoridades estatales, y otra que reclamaba que el gobierno clausurara el parque Xenses, por negligencia.

Más tarde, autoridades de Protección Civil del municipio de Solidaridad informaron que tras una revisión del lugar de los hechos se tomó la decisión de clausurar la atracción donde murió Leo Luna.