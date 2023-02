Caen 3 en Durango por casos de meningitis; uno autorizó hospitales

La madrugada de ayer tuvieron lugar varios operativos en distintos puntos de la ciudad de Durango, durante los cuales fueron detenidas tres personas, entre ellas un exservidor público, relacionadas con el brote de meningitis que ha cobrado, hasta el momento, 35 vidas.

Los detenidos son Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, extitular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprised) del estado; Guadalupe O.L. verificadora sanitaria del mismo organismo y Omar T. R., anestesiólogo del Hospital del Parque, uno de los nosocomios privados involucrados.

Los operativos para capturar a estas tres personas fueron realizados de manera conjunta por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango y la Fiscalía Anticorrupción, en seguimiento a causas penales por varios delitos, entre ellos el de homicidio.

Joaquín Antonio Gardeazabal ocupó la titularidad de la Coprised durante los dos últimos años del gobierno de José Rosas Aispuro, toda vez que fue nombrado en el cargo el 16 de junio del 2020.

Respecto a las detenciones, el gobernador Esteban Villegas comentó que se detectaron una serie de irregularidades, desde el hecho de que el extitular de la Coprised se encontraba en funciones sin contar con un título de médico o afín, lo que por sí solo, dijo, constituye un delito.

En conferencia de prensa, el mandatario advirtió: “Quien autorizó la licencia de estos hospitales (Gardeazabal Niebla), que no tenían las características mínimas indispensables para poder funcionar, no solamente dio el permiso; no tenía título.

“El responsable de la Coprised en ese tiempo no tenía título y la ley marca, primero, que tiene que ser médico, y segundo, que tiene que tener título y cédula. Ni título tenía y eso es cárcel directa por usurpación de funciones. Imagínense todo lo que firmó, eso no puede pasar”.

A su vez, el fiscal anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, confirmó que el extitular de la Coprised será imputado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y homicidio.

“En el caso de Joaquín, no satisfacía los requisitos legales para el ejercicio de sus funciones como comisionado estatal para la protección de riesgos sanitarios, pues no contaba con título profesional ni expertís”, expuso el funcionario.

Agregó que Guadalupe fue detenida debido a que fue ella quien, a petición del entonces titular de la Coprised, realizó en marzo del 2022 una verificación a los hospitales privados que ahora están involucrados en el brote y avaló su funcionamiento sin que éstos cumplieran con la normatividad.

En tanto, la fiscal general de la entidad, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, sentenció que Omar T. R, el médico anestesiólogo, fue aprehendido por los presuntos delitos de incumplimiento a las normas oficiales mexicanas y violaciones a la Ley General de Salud.

Mencionó que Omar “realizaba prácticas indebidas” y es el presunto responsable de esparcir el hongo en los cuatro hospitales privados involucrados, pues reutilizaba el medicamento contaminado que propició el brote.