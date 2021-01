Camillero del ISSSTE quema su uniforme; denuncia irregularidades en vacunación

Daniel Guadarrama renunció a su trabajo como camillero en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Nayarit y quemó su uniforme, luego de denunciar que pese a estar en área COVID-19 desde el inicio de la contingencia sanitaria no le aplicaron la vacuna contra el coronavirus.

Mediante un video compartido en redes sociales, Daniel Guadarrama señaló que trabajó por ocho años en el ISSSTE pero lamentó que se haya priorizado a compañeros que “estuvieron en el escritorio” y que su trabajo no sea valorado.

De ver compañeros ayer que realmente estuvieron en elm escritorio y no valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar en el ISSSTE, me quito la camisa, porque la verdad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indigno y me duele demasiado lo que voy a hacer