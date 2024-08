Camioneta cae a barranco en Real de Catorce; así fue el accidente que dejó 2 muertos | VIDEO

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron lesionadas debido a un accidente ocurrido la tarde del pasado lunes 5 de agosto en el Pueblo Mágico Real de Catorce, ubicado al norte de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en el incidente se vio involucrado un camioneta particular que cayó varios metros a un barranco cerca de la mina conocida como Socavón de la Purísima, cerca del Pueblo Mágico.

"Este lunes se atiende accidente en socavón La Purísima en Real de Catorce en donde cae una jeep particular al barranco, resultando cinco personas lesionadas y dos fallecidas", informó Protección Civil a través de Facebook, donde detalló que una persona murió en el lugar y otra al llegar al hospital de Matehuala, ubicado a más de una hora de distancia.

Así ocurrió el accidente en Real de Catorce

A través de un mensaje en video, la presidenta municipal de Real de Catorce, María Guadalupe Carrillo Rodríguez, ofreció más detalles sobre el accidente.

De acuerdo con la edil, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del pasado lunes en la llamada "Cuesta de los Arrepentidos", cuando el vehículo siniestrado, una Jeep de color rojo con negro, se habría quedado sin frenos.

La llamada Cuesta de los Arrepentidos es uno de los caminos transitados por turistas a bordo de camionetas Jeep tipo Willys, modelo creado en la década de 1940 que todavía realizan recorridos turísticos en Real de Catorce.

Por lo anterior, Carrillo Rodríguez aclaró que la camioneta involucrada en el accidente "no era una Willys de las que ofrecen el recorrido turístico, era un vehículo particular que cuando no conocen la zona se vuelve altamente peligroso, y [si] a eso le agregamos el exceso de peso, entonces no hay mucho que hacer".

La edil también informó que en la unidad viajaban siete personas en total tras las maniobras de rescate lograron sacar a cinco personas con vida; no obstante, las dos restantes murieron: una persona de 58 años de edad y una pequeña de 6 años.

En redes sociales, una turista difundió videos sobre el incidente. En uno de ellos, aunque muestra una imagen en blanco, es posible escuchar a una mujer adulta que pide auxilio: "se nos fue el carro para abajo y se fueron mis hermanas, por favor ayuda", dice la mujer.

En su publicación, la turista detalló que dos adultos "llenos de sangre y con huesos rotos" gritaban pidiendo ayuda porque "su camioneta particular se había ido al barranco".

Supuestamente, el conductor de su camioneta turística, las mencionadas Jeep Willys, minimizó el percance y no quiso detenerse para ayudar a las personas "por qué él no podía hacer nada y nos llevó a la primera parada que estaba justo a unos metros de donde cayó la camioneta".

"Ahí estaba una mujer y su pequeña niña en las peores condiciones, las personas que estuvimos ahí ayudamos a las personas con lo que podíamos ya que no se podía hacer mucho hasta que llegara la ayuda", agregó la mujer, identificada como Marifer Melacio en Facebook.

