Las campañas en Morelos, más violentas que en 2018

La organización Data Cívica registró al menos 12 agresiones en contra de integrantes de partidos políticos durante las campañas en Morelos, cifra mayor a la registrada en el mismo proceso, pero de 2018 cuando reportó tres casos.

En el proceso electoral de hace seis años, las campañas por la gubernatura ocurrieron entre el 29 de abril y el 27 de junio. En este periodo, la organización civil reportó tres agresiones contra políticos y cercanos a éstos.

De estos casos, uno se trató de los dos asesinatos de una autoridad de elección popular y de un integrante de un partido político; además, contabilizó el ataque armado contra un político. Dos de los hechos violentos ocurrieron en Jiutepec y el otro en Amacuzac.

En lo que respecta al presente año, Data Cívica detalla que, de los 12 atentados, dos fueron amenazas, cinco asesinatos, dos atentados y tres ataques armados.

Los municipios en donde se reportaron los casos en el proceso electoral son Xochitepec, Jiutepec, Temixco, Tetecala y Jiutepec. A ellos se suma el de ayer, pues un sujeto armado asesinó al ayudante del municipio de Xochitepec, Morelos, identificado como Fredy Méndez.

El pasado martes, un sujeto armado asesinó al suplente del candidato a la alcaldía de Cuautla por la coalición del PAN, PRI, PRD y RSP, Jesús Corona Damián, Ricardo Arizmendi, en su tienda de abarrotes, ubicada en la Plaza Comercial 12 de Octubre.

Cerca de las 16:30 horas se tuvo conocimiento de un ataque armado en una abarrotera de dicha zona comercial y se reportaron dos personas heridas.

Tras el llamado de auxilio, policías y cuerpos de emergencia arribaron al sitio y localizaron a un hombre y a una mujer, quienes estaban lesionados por varios disparos de arma de fuego.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a las víctimas; sin embargo, informaron que el hombre no tenía signos vitales, mientras que la mujer tenía disparos de arma de fuego en el pecho, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con medios locales, testigos informaron que una persona descendió de una motocicleta e ingresó al negocio y disparó en contra de las víctimas para luego huir.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Manuel Quijano Torres, consideró que los grupos delictivos que operan en la entidad no influyen en los procesos electorales.

De acuerdo con el especialista, entre los seis grupos delictivos que operan en la entidad están el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y otros grupos.

“No, no le ponen tanto dinero, no le apuestan tanto a quién va a ganar al partido A, B o C, si no esperan a que sean las elecciones y después se aproximan y es la famosa amenaza plato plomo, a diferencia de Chiapas donde los cárteles sí están operando desde antes de la elección.

“En Morelos lo que se tiene visto como experiencia es que no invierten en candidaturas esperan a que termine la elección y ahí es donde ellos inician su inversión dos formas de operar políticamente, y habrá que esperar entonces como la tendencia en Morelos de estos grupos es esperar a que haya un ganador”, explicó el especialista en seguridad.

Asimismo, Quijano Torres aseguró que será responsabilidad del nuevo gobernador, del Gobierno federal y de los gobiernos municipales que se disminuya el tráfico de drogas, armas y personas por el estado.

El pasado 23 de mayo, este diario informó que, de acuerdo con el Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Morelos fue la entidad del país que bajó en el ranking al pasar de una calificación 3.3 a 4.1, donde un número cercano a cero significa que hay más paz y una cifra cercana a cinco, que hay inseguridad.

De acuerdo con la organización, la mala calificación otorgada a la entidad fue por el incremento de los homicidios, delitos relacionados con el crimen organizado, entre otros ilícitos.