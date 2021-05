Candidata por Baja California, Marina del Pilar, busca mejorar el sistema de justicia del estado

El sistema de justicia penal de Baja California requiere mejoras sustanciales para dar una mejor atención a la sociedad y especialmente a las víctimas, por lo que haremos inversiones para proteger los derechos de todas y de todos, además de lograr un mejor sistema de justicia en la entidad; así lo señaló este martes la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante un recorrido en el mercado sobre ruedas de la colonia Las Torres, integrantes de la prensa preguntaron a la candidata su opinión acerca del caso del matrimonio que murió durante un accidente automovilístico provocado por una mujer que presuntamente conducía en estado de ebriedad, a pregunta expresa, Marina del Pilar dio sus condolencias a la familia por esta tragedia y reiteró la necesidad de fortalecer la procuración y administración de justicia en la entidad.

“Es una verdadera tragedia, nos duele a todos que ocurran estas cosas bajo la influencia del alcohol o de sustancias como drogas que tienen todo que ver con la comisión de delitos en Baja California, por eso tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones de impartición de justicia. Es fundamental invertir en más juzgados penales, pero también mercantiles, civiles y familiares, particularmente aquí en Tijuana donde hay un rezago porque quedó inconclusa la implementación del sistema de justicia penal”, señaló.

En la imagen, la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, Marina del Pilar Avila Olmeda. Foto: Redes sociales

La abanderada de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) agregó que el Poder Judicial de Baja California debe ser dotado de todas las herramientas que necesita para ejecutar condenas adecuadas y basadas en el trabajo eficiente de cada una de las partes que lo conforman, y para ello se le dotará de suficiente infraestructura, equipo y personal.

En ese sentido señaló que no se puede permitir que las víctimas de delito y sus familias tengan que transitar por un calvario de trámites y especialmente desatención o cerrazón de parte de los servidores públicos responsables de la justicia, siendo el mismo planteamiento en favor de las familias de personas que se encuentran sujetas a proceso, ya que deben ser asegurados sus derechos y garantías procesales.

Por otro lado, Marina del Pilar expresó que “tenemos que seguir promoviendo el que la ciudadanía no tome y, si toma, que no maneje, que no ponga en riesgo la vida de los demás y su propia vida, tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad del uso del volante”, y envió su pésame a la familia doliente, categorizando que lo sucedido la madrugada del domingo “no puede quedar impune”.

Finalmente, la candidata de “Juntos Haremos Historia en Baja California” se dijo dispuesta a hacer una revisión para generar sanciones más severas y contundentes para los automovilistas que sean sorprendidos ebrios al volante, cómo retirar la licencia de los conductores que reincidan en esa práctica, ya que enfatizó tener claro que un acto de la autoridad puede salvar vidas.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”. Foto: Especial.

LRL