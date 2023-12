Captura AEI en Parral a probable responsable del homicidio de dos mujeres en Balleza

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, capturaron a una persona de nombre Ramón M. C., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del homicidio de dos mujeres en la comunidad de la Yerbabuena, en el municipio de Balleza.

Los trabajos de investigación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, permitió establecer la identidad y posible participación del hoy detenido en el doble homicidio ocurrido el día 09 de septiembre del año en curso en el citado lugar.

De acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, el hoy detenido en compañía de otras personas armadas, arribaron al domicilio de las víctimas de nombre Gloria C. C., y Sally A. C., a quienes sacaron de forma violenta del inmueble, donde les dispararon con armas fuego y les provocaron la muerte.

Como resultado de la investigación de campo y de gabinete efectuada por esta representación social, se logró la localización del presunto en un domicilio de la colonia Fátima en la ciudad de Hidalgo del Parral, donde la tarde de este martes 12 de diciembre el Personal Investigador ejecutó una orden de cateo y le cumplimentó el mandamiento judicial.

Tras su detención, el acusado, quien cuenta con 61 años de edad, fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, a fin de llevarlo a la audiencia donde el Ministerio Público le formulará imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial. (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

