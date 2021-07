Carlos Joaquín escuchó y resolvió necesidades de la gente en audiencia "Platícale al Gobernador", en Chetumal

Bajo el protocolo de burbuja sanitaria, que incluyeron pruebas rápidas, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, encabezó la audiencia pública “Platícale al Gobernador” en Chetumal, escuchando y atendiendo de forma directa a los ciudadanos.

En esta audiencia número 5 que se realiza en la capital y la número 34 en todo el estado, durante la presente administración, se atendió a los delegados de varias comunidades y le agradecieron por las obras realizadas para la dignificación de pueblos.

Carlos Joaquín escuchó y resolvió necesidades de la gente en Chetumal. Foto: Especial.

Adelina Torres, de Nachi Cocom, a nombre de su comunidad le agradeció por el domo que construirán en los próximos días.

Las 33 audiencias anteriores se han realizado en los 11 municipios, 4 de ellas en Chetumal, 4 en Cancún, 3 en Cozumel, 3 en Isla Mujeres, 4 en Playa del Carmen, 3 en Tulum, 2 en Bacalar, 3 en José María Morelos, 3 en Lázaro Cárdenas (una de ellas en la localidad de Ignacio Zaragoza), 2 en Felipe Carrillo Puerto y 2 más en Puerto Morelos.

El gobernador Carlos Joaquín expresó que en las 34 audiencias realizadas se han atendido a más de 12 mil 220 personas, que han planteado 18 mil 288 asuntos y más del 83 por ciento se encuentran concluidos.

En la audiencia pública realizada en el domo del Colegio de Bachilleres Plantel 2 de Chetumal, se atendieron a más de 108 personas, 71 mujeres y 37 hombres, con más de 204 asuntos. Los principales fueron de salud, educación, obra pública, agua potable y empleo.

Lidia María Jesús Collí Noh, vecina de Chetumal, expresó que en su plática con Carlos Joaquín le solicitó al gobernador una máquina de coser. “Me servirá para hacer mis ropas, porque la cosa está difícil. Qué bueno que tenemos a un gobernador cercano a la gente, que conoce los problemas y nos ayuda” dijo.

Otra persona que resolvió su demanda en la audiencia fue Vicente Alonso, un joven emprendedor que necesitó herramientas para trabajar. “Me dedico a lavar carros a domicilio, me turnaron con la SEDE y me atendieron muy bien, me solucionó, me resolvió y me siento a gusto. Ojalá otros jóvenes se acerquen y hablen de sus necesidades” dijo.

Cabe señalar que a través de las audiencias “Platícale al Gobernador”, organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular es Rocío Moreno Mendoza, se ha contado con el apoyo de las Dependencias Estatales, Federales, Organismos y Ayuntamientos, quienes han aplicado los protocolos sanitarios establecidos.

ntb