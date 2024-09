“No nos vamos de Chalco hasta resolver”: Delfina Gómez; anuncia entrega de enseres y censo de Bienestar

En su recorrido por la zona afectada de Chalco, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez afirmó que, en colaboración con los tres órdenes de gobierno, continuarán los apoyos a las familias afectadas por las lluvias en este municipio; anunció la entrega de enseres domésticos y el avance del censo de Bienestar para ayudar a quienes más lo necesitan

“Les digo a los ciudadanos que, estamos haciendo lo más posible, yo sí quiero que tengan esa confianza, yo sé que algunos están inquietos, preocupados, enojados, ¿por qué no? Pero, estamos haciendo lo que más se pueda y seguiremos trabajando. No nos vamos de aquí hasta que no quede”, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Mensaje de la gobernadora Delfina Gómez. Video: Especial

La Gobernadora mexiquense encabezó una reunión de evaluación de los avances de drenado de agua en calles de Chalco y posteriormente acudió al Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Culturas de México, habilitado como albergue temporal, donde se da refugio a familias de la zona afectada por las lluvias.

“Sí va a haber apoyo del Gobierno Federal y del Gobierno Municipal se van a dar enseres, lo básico que son refrigeradores, estufas, colchones, camas. Pero paralelamente a eso, yo ayer platicaba con el Secretario del Trabajo a nivel federal, para hacer un proyecto en donde podamos apoyar a la gente que se quedó sin trabajo”, apuntó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, la Mandataria estatal supervisó las 18 unidades móviles de la Caravana de la Salud por el Bienestar de Chalco, donde se otorga consulta médica, odontológica, psicológica, aplicación de vacunas y servicio veterinario, y recorrió las obras del Colector Solidaridad.

