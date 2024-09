Chalco vuelve a la vida, luego de permanecer 38 días bajo el agua

El fuerte olor a caño todavía no desaparece y aún quedan algunos pequeños encharcamientos, pero en general, las calles de las colonias Culturas de México y San Miguel Jacalones, en Chalco, lucen pintadas de blanco, por las toneladas de cal que fueron arrojadas en donde durante 38 días hubo agua.

Superada la emergencia, este municipio ubicado en el oriente del Estado de México recupera su vida. Todo vuelve a la normalidad, al grado de que este lunes se reanudarán las clases en todas las escuelas de la demarcación.

“Ahorita con lo de las bombas, la situación ya mejoró bastante, lo de las casas ya lo están limpiando y pues los muebles, esos sí ya están dañados por el agua y la suciedad, pero de lo demás ya está mejorado la verdad”, comentó un vecino a La Razón.

En esta imagen aérea tomada ayer, se aprecia cómo las calles de lo que fue la zona afectada están completamente libres de agua. Foto: Especial

“Hay olores muy feos, la verdad, pero lo bueno es que los quita un poco el aire, por eso la mayoría usa cubrebocas y desinfectantes, porque es muy penetrante el olor”, narró a su vez una joven vendedora de comida de la colonia Culturas de México.

La normalidad regresa poco a poco a estas colonias. Ayer, varias personas acudieron a las afueras del mercado Culturas de México a almorzar en familia en los puestos de tamales, barbacoa y carnitas, mientras que algunos otros fueron a realizar las compras necesarias para empezar una nueva semana e incluso para preparar lo necesario para las fiestas patrias.

Centenares de vecinos, junto con elementos del Ejército comisionados en la aplicación del plan DN-lll-E, continúan con las labores de limpieza en las calles que durante más de un mes estuvieron anegadas y que hoy están llenas de lodo y de cal.

“Ahí vamos, todavía no está recuperado al 100 por ciento, digo, se fue el agua, pero ahora vienen los efectos secundarios, porque la gente tiene que volver a comprar sus muebles. Los niños ya entran mañana a la escuela, pero igual se mojaron las libretas, las mochilas, los uniformes y pues realmente ahora se viene lo más difícil después de la inundación”, comentó un vecino de la colonia Culturas de México.

Algunos pobladores señalaron que en la colonia Culturas de México hay más lodo, en comparación con San Miguel Jacalones, debido a que en la primera, varias calles se encuentran sin pavimentar, por lo que la tierra mojada impide que algunos vehículos puedan transitar por dichas vialidades.

En la calle Chalchihueiticue, a un costado del mercado Culturas de México, hace 21 días elementos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) usaban lanchas para sacar a las personas de sus casas o llevarles medicamentos y comida. Ahora las vialidades están totalmente secas y en ellas hay elementos de la Policía Estatal y Municipal, quienes realizan arduas labores de limpieza.

En lugar de la carpa médica que estaba a las afueras del mercado de la colonia, ahora se encuentran tres unidades de la Caravana de Salud del Estado de México, brindando atención a las personas que lo requieren.

La doctora Victoria Arroyo Ruiz, de la unidad médica que se encuentra a las afueras de la Escuela Secundaria Oficial N° 627, Cuitláhuac, dijo a este medio que actualmente ella atiende a entre 20 y 30 personas por diversas enfermedades o molestias.

En las paredes de varias calles se puede observar hasta dónde llegó el agua y aún permanecen los costales de arena que colocaron los pobladores

Y en las puertas de las casas o ventanas hay calcomanías con la frase “vivienda censada”, misma que contiene un folio que, aseguran los vecinos, es para recibir ayuda por parte del Gobierno estatal.

Sanitización en marcha

En este marco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, indicó que gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, las calles en Chalco están libres de agua de lluvia.

La mandataria encabezó una reunión en la que estuvieron presentes autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sedena, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y del Organismo Público del Agua de Chalco (Odapas).

Delfina Gómez comentó que el Gobierno estatal, en equipo con instancias federales y municipales, continúa con labores de limpieza y sanitización en la zona afectada en apoyo a las y los mexiquenses damnificados.

“Muy excelente lo que nos han apoyado, muy, muy bien. Los felicito, porque gracias a Dios nos han ayudado mucho, por ese lado nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, no nos han dejado solos. Yo oía a mucha gente que decía, ‘no, que la gobernadora’, no, también tenemos que apoyarla, no es culpa de ella ni de nadie, la lluvia viene y arrasa con todo”, compartió Elena Cristen Morales, vecina de la colonia Culturas de México.

A partir de este fin de semana se activó un programa de limpieza y desinfección, en el que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del municipio de Chalco, limpiarán 28 calles de las colonias Jacalones y Culturas de México.

El Gobierno del Estado de México refrendó su compromiso de mantener la fuerza de tarea en la zona, con la participación de mil 286 elementos, 141 vehículos, 124 equipos y maquinaria especializada, así como tres plantas potabilizadoras y el despliegue de la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco, integrada por 18 unidades médicas del ISEM y del DIFEM.