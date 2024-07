Chocan vecinos y Neza por un predio irregular

En Estado de México

Los damnificados del incendio en la colonia Ciudad Lago en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, esperan que las autoridades locales les entreguen material para reconstruir sus viviendas en el predio en el que vivían, pero el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo afirmó que nunca se ofreció material.

El pasado 1 de julio en un predio irregular de la mencionada demarcación se registró un fuerte incendio que arrasó con 17 viviendas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el incendio fue provocado por la presencia de diésel en la zona, según indicó Adolfo Cerqueda Rebollo.

A más de una semana del incendio en el lugar sólo quedan los vestigios de las viviendas. Las personas afectadas aseguran que se quedaron sin nada.

“Años de trabajo se terminaron en menos de dos minutos”, comentó una de las vecinas del predio a La Razón.

Otra de las vecinas afectadas mencionó a este medio que el gobierno municipal les había dicho que los iba a apoyar con material para reconstruir sus casas.

“Se supone que ellos (el gobierno municipal) ya habían hablado, que nos iban a apoyar con un poco de material”, dijo la mujer, quien también comentó que su casa era de lámina y madera.

Personal de Nezahualcóyotl con damnificados, el 9 de julio. Foto: Omar Avalos, La Razón

La mujer mencionó que vivía en su casa con sus tres hijos, sus dos nietos y su esposo, por lo que también pidió a las autoridades que continuará el apoyo.

Otra afectada coincidió en que las autoridades municipales les prometieron materiales para levantar sus viviendas.

“Nos dijeron que iban a ver los pedazos y, posteriormente, ya entraba otra cosa de Servicios Públicos o Urbanos para ver lo del material, si nos van a apoyar con material para volver a construir las casas”, mencionó.

Personas que habitan este terreno de manera irregular afirmaron que no se quieren mover, pues temen que las autoridades municipales hagan censos y no estén presentes, lo que les impediría recibir apoyos.

Debido a esta situación, los afectados acoplaron el sitio para atender sus necesidades básicas.

“Adaptamos un espacio para asearnos, incluso la vecina que no fue afectada nos está prestando su espacio para agarrar agua”, compartió un hombre.

El damnificado señaló que las autoridades no les dijeron en cuánto tiempo se les entregaría el apoyo o si se realizaría la reubicación en el mismo predio.

Al respecto, el presidente municipal señaló que en ningún momento se planteó a las personas afectadas brindarles material para reconstruir sus viviendas en el predio que ocupaban de manera irregular.

“En ningún momento hubo algún planteamiento de apoyo a la vivienda o algo similar.

“Seguramente tiene que ver con estos apoyos de las donaciones que se han venido haciendo, el tema de los contenedores para agua y demás, pero como tal, yo no podría”, dijo en entrevista.

El funcionario indicó que cuando se reunió con los afectados hablaron de establecer algunas medidas de seguridad para evitar que en caso de una emergencia los vecinos lograran salvaguardarse, pues el día del incendio algunos no tenían una buena ruta de salida.

“Ellos lo saben: ésa no es una zona habitacional. Les comenté que parte de una charla que yo tuve en la Presidencia de la República es que tendríamos que buscar vías o mecanismos para que ellos pudieran tener alguna propuesta, en todo caso algún programa de vivienda”, declaró Cerqueda Rebollo.

Respecto a que permanezcan en el terreno de manera irregular, dijo que él no puede dar un permiso para ello, ya que no es una zona que en el futuro pueda ser habitada, por lo que no cuenta con servicios.

Además, el edil en Nezahualcóyotl aseguró que el problema de olor a combustóleo en la colonia Ciudad Laguna no tiene relación con las tomas clandestinas de turbosina halladas en la Ciudad de México, sino, posiblemente, sea del Aeropuerto de la Ciudad de México como informó ayer este diario.

“Estamos en espera de la claridad de dónde viene (el diésel). Las coladeras en las que se hace más presente (el olor) son parte del colector aeropuerto, que es el colector que va atrás del AICM que es sobre la vía Tapo

“Este colector trae las aguas residuales de la Gustavo Madero que llegan a la planta de rebombeo CTM Aragón que está justo ahí a un lado de un Alameda Oriente”, detalló el alcalde.

Indicó que este viernes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá entregar el peritaje que realizó el miércoles para determinar de dónde proviene el combustible.

