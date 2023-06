Por calor, clases presenciales en Nuevo León serán opcionales; prevén hasta 45°

Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó a través de un videomensaje que a partir de la semana que entra las clases presenciales serán opcionales en la entidad. Esto debido a las altas temperaturas que se esperan en el estado, que se prevé alcancen los 45 grados.

"Queda a discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en línea para no exponerse a estos calores", dijo el mandatario estatal.

Detalló que en una reunión reciente con autoridades educativas, se acordó tomar esta medida para evitar algún percance: "No ha habido incidente, no ha habido tragedias y no la queremos tener".

La medida se aplicará la próxima semana, aunque el ciclo escolar concluye el próximo 19 de julio.

Viene una semana muy calurosa con temperaturas de hasta 45 grados. Por eso, junto con las autoridades de educación,tomamos la decisión de cuidar la integridad de nuestras niñas y niños, y podrán tomar sus clases desde casa. pic.twitter.com/sWt6QYzEta — Samuel García (@samuel_garcias) June 17, 2023

DGC