Coahuila: crece 150% desaparición de niños

Abigaíl Limón lleva más de tres años buscando sin descanso a sus dos hijos, quienes desaparecieron en abril del 2020 —cuando tenían nueve meses y cuatro años de edad— en Piedras Negras, Coahuila.

La madre dijo a La Razón que las autoridades no buscan a sus pequeños y cuando les pregunta, “en vez de decirme lo que han hecho para encontrarlos, me dicen que qué he investigado yo; no trabajan”.

Abigaíl es víctima de un fenómeno que va en ascenso en el estado de Coahuila, al grado de que en lo que va de este año -con corte al 11 de mayo- se ha registrado la desaparición de cinco menores, lo que representa 150 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de dos.

La cifra de niños reportados como desaparecidos hasta ayer (hoy) es ya la tercera parte de todos los casos del 2022, que fueron 15.

Además se observa un incremento paulatino en la desaparición de menores, pues de enero al 11 de mayo del 2021 no hubo reportes; en el mismo periodo del 2022 hubo dos y en el mismo de este 2023 fueron cinco.

Abigaíl sospecha que a sus hijos se los llevó su expareja a Estados Unidos, pero las autoridades se niegan a buscarlos, con el argumento de que “si el papá se los llevó, no hay robo”, y se niegan a investigar con perspectiva de género.

“Las autoridades de Coahuila, la mayoría son hombres y se han portado de una manera machista conmigo”, se quejó.

Al respecto, Tanía Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), mencionó que en el 2022 se hicieron 16 reportes de menores de edad desaparecidos al día, en promedio, a nivel nacional.

Y añadió: “Desde que se tiene registro, más de 91 mil niñas, niños y adolescentes han sido reportados en esta situación y una de cada cinco de esas personas continúa desaparecida. A nuestro corte del 7 de marzo, 18 mil 981 personas de entre 0 y 17 años de edad siguen desaparecidas”.

La madre de dos pequeños desaparecidos acudió a la marcha de madres buscadoras que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en la Ciudad de México para exigir que aparezcan sus hijos.

Ante la reportera, Abigaíl señala que su expareja es un hombre muy violento. “Yo vivía mucha violencia con él y opté por ya no estar con él para que mis hijos no sufrieran lo que yo estaba viviendo, entonces él lo tomó mal”.

Ahora ella teme por la seguridad de sus pequeños, incluso en caso de que estén con su padre.