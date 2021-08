Debido a la tercera ola de contagios, y ante la necesidad de proteger a la mayor parte de la población, el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, aseguró que el Coahuila está listo para vacunar contra COVID-19 a niños de 12 años en adelante.

Lo anterior fue dado a conocer por medios locales, los cuales detallaron que el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila anunció que la posible expansión del sector poblacional que puede ser inoculado en el estado, se debe a que hay un índice elevado de infectados por COVID-19 menores de 18 años en la entidad.

"Se debe de vacunar de 12 años para arriba, como se está haciendo ya en otros países. Que México no lo esté haciendo no quiere decir que no pueda hacerse. Nosotros podríamos comenzar con esto en cuanto tengamos las vacunas, nuestra capacidad es a partir de ya”.