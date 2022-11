Coahuila necesita un liderazgo fuerte para el cambio: Ricardo Mejía Berdeja

Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Morena, Ricardo Mejía Berdeja, sostuvo que “Coahuila necesita un liderazgo fuerte para hacer frente al régimen de corrupción y privilegios del moreirato. La pregunta es quién en la 4T tiene la capacidad de oponerse a la mafia del poder”.

Reunido con transportistas en Ramos Arizpe, Mejía fue contundente al decir que hay dos opciones “los que se compadrean y estar con la élite corrupta o los que nos oponemos y trabajamos con el presidente para que la transformación llegue a Coahuila".

Ricardo Mejía enfatizó que la esperanza va a llegar a Coahuila.

“Vamos a defender los avances de la cuarta transformación, los programas sociales, la lucha contra la corrupción, el fin de los privilegios y cero impunidad. Juntos vamos a defender y extender el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador” Ricardo Mejía, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T

“Tenemos plena identificación con el líder mas importante en la historia reciente de México, un líder que nos convoca todos a luchar por las transformaciones; defendamos al patriota que esta impulsando la Cuarta Transformación de México, al Presidente Andrés Manuel López Obrador” sostuvo Ricardo Mejía.

“Son la ultima generación de saqueadores, no habrá borrón y cuenta nueva nunca más una pandilla de ladrones al frente del gobierno de Coahuila” y agregó que ser defensor de la 4T significa estar en contra del moreirato sin tibiezas ni componendas; no caben medias tintas, no se vale comer en el mismo planto, ir a sus fiestas y luego decirse opositor, concluyó.

Ricardo Mejía Berdeja durante reunión con transportistas en Ramos Arizpe. Foto: Especial

CEHR