Colima, el estado que no tiene paz en México

Colima obtuvo la peor puntuación a nivel nacional en el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con una calificación de 4.7 durante 2023.

De acuerdo con el reporte presentado ayer, una evaluación cercana a cero muestra el nivel de paz en la entidad y los números que se aproximan a cinco detallan los niveles de inseguridad.

Los resultados de Colima fueron cinco en homicidios, cuatro en delitos con violencia, cinco en crímenes de la delincuencia organizada, cinco en delitos cometidos con arma de fuego y 4.5 en miedo a la violencia.

El estado con el mejor nivel de paz a nivel nacional es Yucatán, el cual obtuvo una calificación total de 1.3.

Entre los hallazgos del IEP se encuentran que Colima tuvo la tasa de homicidios más alta del país, con 111 muertes por cada 100 mil habitantes.

“Se trata de la peor tasa de homicidios registrada en el país, superando el récord anterior que estableció Colima en 2022”, refiere el documento.

El informe detalla que 15 estados registraron mejoras en la paz en 2023, mientras que en 16 se deterioró. Las cinco entidades que mostraron un progreso son Zacatecas, Michoacán, Sonora, Durango y Tabasco.

También destaca que el municipio con la tasa más alta de homicidios es la capital de Colima, con una tasa de 184 por cada 100 mil habitantes.

Y el tercer municipio con la mayor tasa de homicidios es Manzanillo, sitio colimense que tiene una tasa 133 por cada 100 mil habitantes.

Gráfico

De acuerdo con la fundación InSight Crime, Manzanillo sirve de punto de llegada para los químicos precursores procedentes de Asia y es punto de tránsito de narcóticos para su traslado a Estados Unidos, según el periodista experto en crimen organizado, Óscar Balderas.

De acuerdo con el comunicador, tres grupos criminales operan en la región: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

El pasado 6 de mayo, el especialista en seguridad, Leopoldo Rodríguez Aranda, comentó a La Razón que desde hace años Colima es una de las entidades más peligrosas a nivel global.

“Colima tiene ya más de seis o siete años en esta lista de regiones y ciudades más violentas del mundo, precisamente, porque las autoridades permitieron que este territorio se convirtiera en propiedad de grupos delictivos.

“Eso se debe reitero en buena medida a que la autoridad tanto local como federal, pues ha sido permisiva en ese tipo de acciones y actividades”, mencionó.

El experto cuestionó los resultados de las autoridades locales para atender la ola de violencia.

Además, Rodríguez Aranda consideró que las fiscalías estatales y federal no tienen buenos resultados en materia de investigación y de resultados para llevar justicia a las víctimas.

“Las fiscalías tanto federal como locales son instituciones de adorno. No investigan salvo que haya algún caso de alto impacto. Es muy fácil decirlo, porque la realidad es que de miles de homicidios ocurridos en Colima, ¿dónde están las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía y dónde están los resultados de sus carpetas de investigación?”, cuestionó.

El Índice de Paz México detalla que Colima es la segunda entidad con más policías asesinados con 334 casos entre 2018 y 2023. En este rubro está sólo por arriba de Zacatecas, en donde el IEP registró 553 uniformados ultimados.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública colimense informó sobre el deceso de un uniformado luego del ataque que elementos de la corporación sufrieron en el tramo carretero conocido como La Salada, de la autopista Colima-Manzanillo.

Otro caso de violencia en contra de elementos de seguridad ocurrió el pasado 1 de mayo, pues sicarios mataron a Alejandro Flores Martínez, adscrito a la Policía Estatal Preventiva.

El documento del IEP indica que el contexto de violencia genera que Colima registre el mayor gasto percápita por la violencia a nivel nacional, con 112 mil 660 pesos, mientras que en Yucatán el es de 12 mil 407, la cifra más baja.

“Colima registró, por mucho, el mayor impacto per cápita de la violencia, con un impacto financiero superior a los 110,000 pesos por persona en 2023. Colima también tuvo el gasto per cápita más alto en contención de la violencia y el impacto per cápita de la violencia interpersonal”, precisa el informe.

En 2023, la paz en México mejoró un 1.4 por ciento, y los cinco indicadores del IPM registraron mejoras.

“El año pasado marcó el cuarto año consecutivo de mejora. Esto estuvo precedido por fuertes deterioros entre 2015 y 2019. Sin embargo, la paz es sustancialmente menor que en 2015”, destaca el Instituto para la Economía y la Paz.