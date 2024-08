Congreso de Aguascalientes avala reducir el plazo para el aborto legal

Este miércoles el Congreso de Aguascalientes aprobó disminuir el plazo del aborto legal en la entidad.

La iniciativa proponía reformar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal del estado para, entre otras modificaciones, reducir el límite de tiempo de 12 a seis semanas de gestación para realizar el procedimiento.

La discusión se realizó entre protestas que se registraron al exterior de la sede del Poder Legislativo estatal.

La iniciativa fue aprobada en lo general con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención de una diputada no presente; no hubo intervenciones para debatir en lo particular.

Se tiene por aprobado el dictamen en lo particular y sin necesidad de sometérsele nuevamente a votación, por lo que solicito (...) expedir el decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a los que haya lugar Luis Enrique García López., diputado local

El aborto había sido despenalizado el 14 de diciembre de 2023, cuando el Congreso local aprobó, en sesión privada y con un voto cedular, la modificación tal como lo había ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entonces, el límite de tiempo que quedó determinado en la ley fue de 12 semanas de gestación para realizar el aborto legal.

Sin embargo, el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz, indicó que, independientemente de esta determinación, la mujer o persona gestante tendría que pasar a un comité, el cual primero trataría de convencer de no realizar el aborto y, luego, tendría que autorizar el procedimiento.

