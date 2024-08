Convoca Pablo Lemus a la sociedad para defender la elección en Jalisco

En el marco de la 89ª Sesión Ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional, Pablo Lemus Navarro, Gobernador Electo de Jalisco y Alcalde con Licencia de Guadalajara, convocó a las y a los jaliscienses a defender el resultado de la elección del pasado dos de junio.

Dicho resultado lo posicionó como el Gobernador con más votos en la historia de Jalisco.

Lemus Navarro enfatizó que el equipo de Movimiento Ciudadano (MC), liderado por figuras como Dante Delgado, Jorge Álvarez Máynez y el senador Clemente Castañeda, defenderá la voluntad de las y los jaliscienses.

También convocó a las universidades, organismos de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general a unirse en esta defensa.

Hacer una amplia convocatoria a las y los jaliscienses, a las universidades, a los organismos de la sociedad civil, a los empresarios, a todas las personas que participaron en la organización y que participaron con su voto a defender la elección en Jalisco, y no permitir que Morena donde no gana se quiera robar una elección. No lo vamos a permitir