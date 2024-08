¡Que no se te pase! Esta es la COSTOSA multa por no reemplacar tu auto en Edomex

Si eres automovilista, uno de los trámites obligatorios para circular en el Estado de México es el reemplacamiento, programa que tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial a las y los mexiquenses.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que aún hay tiempo para regularizar y renovar tus matriculas. Realizar el trámite a tiempo tiene atractivos beneficios, peo en caso de dejar pasar las fechas límite podrías ser acreedor a costosas multas.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, todos los vehículos particulares cuyas placas fueron expedidas en 2019 o antes deben realizar el reemplacamiento antes de finalizar el año, conforme al último digito de la matricula y al calendario de renovación:

Octubre: terminación 7

Noviembre: terminaciones 8 y 0

Diciembre: terminaciones 9 y 0

La vigencia de las placas es de 5 años a partir de la fecha de expedición, y puedes consultar si las tuyas son válidas en el Portal de Servicios al Contribuyente.

El reemplacamiento tiene un costo de 948 pesos para automóviles, de 705 pesos para motocicletas y mil 908 para transporte de carga, y los requisitos para realizarlo son:

Identificación oficial



Comprobante de domicilio

Factura y documento que acredite la propiedad del vehículo

Multa de tránsito y su comprobante de pago

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas

Te contamos cuáles son las sanciones por no reemplacar este 2024. Foto: Especial

¿Qué beneficio tiene hacer el reemplacamiento?

Entre los principales beneficios fiscales que gozan las y los conductores por realizar hasta el 31 de diciembre de 2024 se encuentran:

Condonación del 100% en el pago de Tenencia y refrendo del ejercicio fiscal 2022 y anteriores

Condonación del 100% de derechos por cambio de propietario e Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

​Condonación del 100% de multas y recargos

¿Cuáles son consecuencias de reemplacar?

De no realizar el trámite de reemplacamiento, los conductores podrán hacerse acreedores al retiro de las placas de circulación, remisión del vehículo a un corralón, no poder verificar y no poder acceder al subsidio de tenencia.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la multa equivale a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente se encuentra en 108.57 pesos y que ascendería hasta los 2 mil 171 pesos.

cehr