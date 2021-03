COVID-19 Jalisco: ¿Cuáles son las medidas para entrada a estadios Akron y Jalisco?

El gobierno de Jalisco anunció medidas para la entrada al estadio Akron y Jalisco para la clasificatoria Olímpica Masculina Concacaf 2021.

Los asistentes sólo podrán entrar a los estadios Akron y Jalisco con:

Estricto uso de cubrebocas tricapa o KN95

No pueden entrar menores de 12 años

Se aplicarán pruebas aleatorias de antígenos para la detección de COVID-19 en ambos estadios

En este caso una de cada 10 personas que asistan a los estadios serán seleccionados de manera aleatoria para la aplicación de la prueba rápida, y la gente que se encuentre en dicho proceso se le retendrá el boleto de ingreso al estadio durante el tiempo que tarda el resultado de la misma.

Pruebas contra COVID-19, obligatorias en estadios

Quien no acepte realizarse la prueba no se le permitirá el ingreso a las instalaciones, ya que es una medida obligatoria para evitar, prevenir o detectar contagios. Los casos que sean positivos por la enfermedad no pueden ingresar.

A través de un comunicado la autoridad estatal comentó que el tiempo de ingreso al estadio estimado es de 30 minutos para cumplir con el protocolo de detección del virus, por lo que se recomienda arribar al lugar contemplando este tiempo.

Se prohíbe la entrada con alimentos y bebidas, mochilas, bultos envases, latas, palos de bandera, rollos de papel, papel picado, encendedores, pilas, sombrillas, extintores, armas, cuetes, paraguas, spray y mascotas.

El aforo permitido en los estadios es 25 por ciento y se debe mantener la sana distancia entre cada asistente de al menos metro y medio.