Cruzan acusaciones en primer debate entre candidatos al gobierno de Jalisco

En medio de una guerra de acusaciones y reclamos se realizó este domingo el primer debate entre los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, de Morena-PT-PVEM; Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, y Laura Haro, de la coalición PRI, PAN y PRD.

Con un ligero esbozo de sus propuestas en materia de seguridad, derechos humanos y gobernabilidad, los aspirantes a suceder a Enrique Alfaro optaron por acudir a los señalamientos personales. Haro aseguró que “los gobiernos de muerte” no pueden continuar, por lo que con ella los abrazos a los delincuentes se acabaron.

Lemus criticó la propuesta de Delgadillo en cuanto a seguridad, al señalar que el modelo de Morena falló y puso como ejemplos a Guerrero, Zacatecas, Michoacán y Colima, donde están considerados las entidades más violentas del país. “Jalisco se cuece aparte”, aseveró.

“Pero me parece sorprendente lo que propone la candidata de Morena de traer esos gobiernos de Morena a Jalisco, con esa coordinación tan extraordinaria que han tenido por ejemplo en estados como Guerrero, que es muy amiga suya la gobernadora, y una de las preferidas de la Cuarta Transformación.

“O qué decir del gobierno de Michoacán, de Morena, extraordinaria la coordinación y la seguridad. En Zacatecas o en Colima, que acaba de ser dictaminado como el estado donde se cometen más homicidios a nivel mundial”, cuestionó el emecista.

Delgadillo contestó a los cuestionamientos de Pablo Lemus, luego de manifestar que “el tema de todos los negocios y la corrupción que existe con estos gobiernos que encabeza Movimiento Ciudadano, con ‘Pablo Alfaro’ que seguramente además van a ser terribles, porque además aquí está mintiendo en mi cara, hombre, eso no se vale”.

Lemus reviró señalando que Claudia está coludida con el fraude de la empresa AJP, por tener familiaridad con el propietario Luis Osvaldo Espinoza, quien se quitó la vida.

“Claudia Delgadillo quiere ocultar que es priista de tradición, quiere ocultar que quiere hacer más negocios. Uno de los negocios señalados como ‘AJB’ del compadre de Claudia Delgadillo, en el que los recursos de los inversionistas se gastaron en viajes y ropa”, agregó.

La aspirante morenista no se quedó callada. Aseveró que Pablo Lemus también estuvo relacionado con el asesor AJP y que eran amigos, además de que ha sido acusado de diferentes delitos.

“Responde por qué tienes tantas denuncias penales. Has sido denunciado por fraude, amenazas, delitos contra mujeres, por tus socios”, emplazó, luego de llamarlo una y otra vez como Pablo “Alfaro” por su cercanía con el gobernador Enrique Alfaro.

Por su parte, Laura Haro hizo mención a las altas cifras de desaparecidos en Jalisco, lo que es una muestra del mal trabajo del actual gobierno de Enrique Alfaro, el cual, dijo, es “indolente y corrupto”.

Asimismo, retó a sus oponentes a someterse a las cinco pruebas de control y confianza que deben cumplir los policías, pero fue Lemus Navarro el único que aceptó, aunque dijo que siempre y cuando sean organizadas por el instituto electoral estatal.

“Hace unos días presenté una iniciativa para que todas y todos los candidatos fueran sometidos a exámenes exhaustivos de control de confianza. Yo ya me lo realicé, y por eso les pregunto a Claudia y a Pablo, ¿ustedes para cuándo? Yo me realicé exámenes para que todas las personas conozcan cuál es el estado de salud físico y mental. Me realicé exámenes toxicológicos, me realicé el polígrafo que es este famoso detector de mentiras”, afirmó la priista.

En las instalaciones de la televisora estatal Jalisco TV, Haro Ramírez arremetió contra Lemus y Claudia y sacó una playera con la frase “fosforena” para que se vayan a hacer campaña juntos, ya que, dice, son exactamente lo mismo.

Además, exhibió las 107 faltas de Delgadillo en el Congreso, por lo que destacó es llamada “la fantasma de la Cámara de Diputados”, y que solo presentó dos propuestas en favor de Jalisco.

Claudia la llamó grosera y que no respetó el pacto de sororidad que firmaron en el Instituto Electoral de Jalisco para no atacarse entre mujeres.

En el debate, Delgadillo fue la que más referencias hizo de su candidata presidencial con siete; Laura Haro cuatro sobre Xóchitl Gálvez, y Pablo Lemus, que pertenece al grupo de Alfaro que no apoya a Jorge Álvarez Máynez, no lo mencionó en ninguna ocasión.

