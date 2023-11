¿Cuál es mi folio de 'Mujeres con Bienestar' y cómo puedo consultarlo si lo perdí?

El número de folio otorgado tras el pre registro a "Mujeres con Bienestar" es sumamente importante pues éste te permitirá continuar con el proceso para que puedas recibir tu nueva tarjeta y que ahí se te depositen, de manera bimestral, los dos mil 500 pesos para apoyarte de manera económica y que, además, se te asesore legalmente, psicológicamente, entre otras cosas, para hacerlo más integral.

En caso de que no sepas cuál es tu número de folio o cómo consultarlo, aquí te contamos cómo hacerlo para que no pierdas la oportunidad de ser parte de este programa social impulsado por el gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez.

¿Cuál es mi folio de 'Mujeres con Bienestar'?

Uno de los objetivos del pre registro a "Mujeres con Bienestar" en el Estado de México, es que obtengas un número de folio que te permita dar seguimiento a tu solicitud y saber si fuiste -o no- seleccionada para recibir este apoyo económico y posteriormente acudir a entregar documentos al Módulo del Bienestar correspondiente.

El folio lo obtienes cuando terminaste de llenar el formulario y se validó el correo electrónico. Sabrás que lo hiciste bien cuando en la pantalla aparezca la leyenda "Has finalizado tu solicitud con éxito. ¡Enhorabuena, concluiste exitosamente tu solicitud!".

Posteriormente aparecerá tu número de folio, el cual deberás guardar pues lo necesitarás para continuar con tu registro al programa "Mujeres con Bienestar". Este dato no debes compartirlo con nadie.

Así se ve la solicitud cuando terminas con éxito el pre registro. Especial

¿Hasta cuándo puedo registrarme en el programa 'Mujeres con Bienestar'?

Tienes hasta el último minuto de este domingo 26 de noviembre para realizar el pre registro. Toma en cuenta que debes guardar muy bien tu número de folio, pues en estos momentos no hay manera de que lo puedas recuperar, hasta que las autoridades del gobierno del Estado de México, habiliten la opción de un buscador de folios, algo que todavía no está dispuesto, al menos no al cierre de esta nota.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.