¿A qué hora cierran el pre registro a Mujeres con Bienestar en Edomex?

Desde el pasado 20 de noviembre comenzó el pre registro a "Mujeres con Bienestar", el programa social impulsado por el gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez, como parte de su administración en la entidad mexiquense.

Será este domingo cuando culmine la primera etapa del pre registro para beneficiar, en un inicio, a 400 mil mujeres habitantes del Edomex, con el apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos. Muchas mujeres indicaron que no pueden hacer todavía el pre registro, por lo que hoy te decimos cuál es el horario en que cerrará esta etapa y las opciones que tienes en caso de no conseguir hacer el proceso en línea.

¿A qué hora termina el pre registro a 'Mujeres con Bienestar' en Edomex?

Este domingo 26 de noviembre es el último día que tienen las mujeres del Estado de México para hacer el pre registro al programa "Mujeres con Bienestar", teniendo como hora límite las 23:59 para ingresar sus datos y conseguir ese folio que garantiza ser parte del criterio de selección.

En la semana, muchas mujeres indicaron que no podían hacer el registro porque no sabían qué era el Número de Aplicador y que tampoco supieron cómo validar el correo electrónico, sin embargo, con las experiencias compartidas en redes sociales pudieron realizar el pre registro de manera satisfactoria.

Se pidió también que aquellas mujeres que no son habitantes del Estado de México, no intenten registrarse porque no lograrán el cometido, y sí saturarán el sitio, pues de acuerdo a las autoridades, hubo más de 4.5 millones de intentos para realizar el trámite destinado sólo a las mujeres mexiquenses.

¿Qué pasa si no puedo hacer el pre registro en línea?

En caso de que no puedas realizar el pre registro en línea, ya sea por dificultades técnicas o porque no tienes celular o computadora a tu alcance, deberás acudir al Centro de Integración del Bienestar, dirigirte con uno de los 500 Servidores del Pueblo que se dispuso en los 125 municipios del Estado de México, para que ellos te ayuden a completar tu pre registro a "Mujeres con Bienestar" y seas parte de las 400 mil mujeres que serán beneficiadas en esta primera etapa del programa social.