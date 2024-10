El aguinaldo doble, el aguinaldo de 30 días, es algo con lo que sueñan muchas y muchos trabajadores del sector formal en México. Actualmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece como 15 días obligatorios de aguinaldo, por lo que esta iniciativa tiene emocionada a la población.

Recordemos que en México, el salario mínimo está establecido en 248.90 pesos, por lo que como mínimo de aguinaldo tendrían que depositarte 3,733.5 pesos; en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo es de 374.89 pesos, por lo que te corresponderían 5,623.35 pesos, de acuerdo a la ley.

Ahora, ¿qué sabemos sobre el aguinaldo doble en Jalisco? ¿Qué sabemos sobre el aguinaldo de 30 días en el resto del país? ¿Se dará en algún momento a los mexicanos trabajadores formales? Aquí te contamos.

¿Depositarán aguinaldo doble en Jalisco este 2024?

No. El aguinaldo doble o de 30 días, no se depositará todavía ni en Jalisco ni en otro estado de la República Mexicana, debido a que todavía no se aprueba esta iniciativa que fue enviada por la diputada del PVEM, Gabriela Benavides a inicios del mes de octubre.

En este momento, la iniciativa se encuentra siendo discutida en la Cámara de Diputados. El siguiente paso es la Cámara de Senadores. En caso de ser aprobada, entonces se envía al Ejecutivo, que tendrá 15 días naturales para promulgar y publicar la ley.

En caso de ser aprobada en tiempo y forma, podría todavía aplicarse para este año, por lo que hay posibilidades de que para el 20 de diciembre se alcance a recibir el aguinaldo doble en las cuentas de las y los trabajadores del sector formal en el país.

¿De qué depende que me den aguinaldo doble este 2024?

Como te explicamos, depende de que la iniciativa de la diputada Gabriela Benavides se apruebe. Como sigue en la Cámara de Diputados, vemos complicado que se apruebe para este 2024, sin embargo, hay una ligera posibilidad de que se retome, al menos antes de que se discuta de nueva cuenta la otra reforma laboral, que es la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales.

