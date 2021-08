En Cuernavaca fallan los servicios

Por pagos pendientes de la administración del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, por tercer día consecutivo la capital morelense padeció retrasos en la recolección de basura.

Las basura sin recoger en algunas calles del municipio han causado descontento de los habitantes.

“¿Será que las autoridades municipales de Cuernavaca seguirán molestas por los resultados de las pasadas elecciones que hasta los de la recolección de basura despidieron?”, “¿hoy no habrá recolección de basura? Desde las 5:00 a.m. anda la campana suena y suena y hoy nada, para rematar me vienen a aventar esta basura a mi casa”, publicaron usuarios en redes sociales, junto a imágenes de bolsas dejadas en aceras.

El ayuntamiento de Cuernavaca tiene retrasos en los pagos a las empresas Trideza y KS Ambiental, encargadas de la recolección de basura, reconoció el titular de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del municipio, Efraín Mondragón, quien explicó que los altibajos en el servicio se deben a que, desde el lunes pasado, la empresa no tuvo el suficiente combustible para realizar su recorrido.

A pocas semanas de que Villalobos Adán deje el cargo al frente de la capital del estado, esta semana también se reportaron irregularidades en el cobro del servicio de agua.

Ayer, habitantes protestaron frente a la sede de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) para denunciar el cobro de un adeudo que aseguran no tener; la protesta se sumó a otra realizada este martes, en la que vecinos reclamaron por la falta del líquido durante casi una semana.