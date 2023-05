Cuernavaca: vuelven bloqueos por el agua

Este martes, vecinos de la colonia Oriente de Cuernavaca, Morelos, bloquearon la avenida México en su cruce con la calle San Salvador a la altura del bar El Portón Rojo, como protesta por la falta de agua. Los vecinos aseguraron que ya tienen cuatro meses sin el servicio.

Alrededor de las 8:30 horas, cerca de 30 vecinos bloquearon las dos vialidades mencionadas y denunciaron que el desabasto de agua les ha provocado diversas afectaciones.

Ante tal situación, exigieron al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que garantice el abasto lo más pronto posible, ya que de lo contrario endurecerán sus protestas.

“Tenemos varios días que no tenemos agua y pues la verdad no es justo porque SAPAC si cobra sus recibos íntegros… se pagan y pues la verdad no es justo que nosotros como colonia tenemos que estar comprando pipas, entonces ¿de qué se trata?”, expresó una de las vecinas inconformes.

Otra habitante del lugar mencionó que va “más de un mes que llega un mini chorrito que no alcanza a llenar ni a la mitad un tambo de 200 litros… a ver si así nos escuchan”.

Más tarde, al lugar llegó Jesús Contreras Quevedo, supervisor operativo del SAPAC, quien aseguró que el problema es por la manipulación de una válvula.