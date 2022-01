Cumple Nuevo León con la cobertura universal a niños de cáncer

El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda formalizó hoy con el Hospital Universitario el convenio para la cobertura universal de las niñas, niños y adolescentes con cáncer en el estado de Nuevo León, a través de un fideicomiso inicial de 230 millones de pesos.

MÁS INFORMACIÓN Nuevo León dará cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer

Dimos un paso más para echar a andar el programa de Cobertura Universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer. En el #NuevoNuevoLeón no vamos a escatimar ni un solo peso cuando se trate de la salud nuestros niños y niñas. pic.twitter.com/GmS83QG4HD — Samuel García (@samuel_garcias) January 5, 2022

El mandatario estatal suscribió este acuerdo con la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y el director del Hospital Universitario, Edelmiro Pérez Rodríguez.

García Sepúlveda expresó que la cobertura abarca todo; rehabilitación, estudio, radiografía, diagnóstico, tratamiento, cirugía.

“Que ningún papá en Nuevo León vuelva a gastar un solo peso si tiene un niño padeciendo cáncer”, expresó.

Convocó a los padres de familia que ante cualquier sospecha de la presencia de esta enfermedad en sus hijos acudan al Hospital Universitario.

“No les va a costar, y ahora sí como dice la ciencia detectado oportunamente, sin límite, lo que cueste el tratamiento si se hace de manera oportuna, y me consta que aquí en Nuevo León tenemos a los mejores, se va a recuperar ese niño”, apuntó.

Aseguró que al menos el económico ya no será factor.

“Ahora sí ayudémoslo con lo emocional, con la salud, con otros temas, pero el económico no es tema, ya no vas a poner a ese papá en predicamento de le pago la escuela al hijo mayor o le pago la ampolleta al menor, qué cruel decisión”, expresó.

“Este es un tema que debe ser ejemplo para otros estados y para la Federación.

“Que Nuevo León siga siendo siempre ejemplo del cómo sí, de aquí sí se puede y siempre les enseñamos a los otros cómo hacerlo, primer lugar en PIB, primer lugar en industria, primer lugar en empleo, primer lugar en impuestos, y primer lugar en tratamiento de cáncer”.

A los expertos de la salud, el Gobernador les reiteró su compromiso de seguir velando por el bienestar de los neoloneses.

“Yo me encargo de conseguir la lana y el cómo sí, pero ustedes tienen aquí a un amigo que hoy me toca ser el liderazgo del estado para atender los temas que quiebran a la sociedad; no zonceras, no tonteras, menos en moches y menos en lujos”.

“Y entonces el día que la gente, la sociedad ya confíe en sus gobiernos, ahí sí van a ver la diferencia y cómo va a crecer el estado, cuando ciudadanía y Gobierno digan vamos en la misma idea, en la misma visión, en la misma rienda todo se multiplica”, puntualizó.

La Secretaria de Salud informó que la atención será para niños, niñas y adolescentes con cualquier tipo de cáncer que no cuenten con otro tipo de derechohabiencia.

"Tenemos que estar enfocados en la búsqueda temprana de niños con sospecha de cáncer infantil; a hacer un diagnóstico profundo para referirlos y reciban un tratamiento integral y especializado, después dar este acompañamiento que requieren nuestros niños y sus familias", manifestó.

Señaló que se instalaron tres oficinas de gestión en el Hospital Materno Infantil; en el Hospital Universitario; y en la dirección de Hospitales para que los padres y madres de niños con cáncer tengan acceso y continuidad en la atención; además de la plataforma www.saludnl.gob.mx/cancerinfantil, o llamar al teléfono 8181300005.

“El día de hoy ya pueden entrar a la plataforma, ya tenemos a las personas que van a estar gestionando y cualquier niño que haya nacido desde el día uno de enero de 2022 a la fecha ya se pueden registrar; y también los niños que ya teníamos captados por parte del Hospital Universitario lo vamos a estar haciendo estos días”, indicó.

El exsecretario de Salud federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, señaló que este convenio tiene que ser ejemplo para que se replique en todo el país.

“Lo que hoy hace el estado de Nuevo León, lo que encabeza el Gobernador, Samuel García; y la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, es un ejemplo para todo el país porque esto es lo que se debería estar haciendo en todo México que ninguna niña, que ningún niño en nuestro país falleciera por cáncer por no tener los recursos para poder financiar su tratamiento adecuado”, finalizó.

FGR