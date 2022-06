David Monreal, gobernador de Zacatecas, da positivo a COVID-19.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, dio positivo a COVID-19 tras realizarse la prueba el pasado fin de semana, informó el mandatario estatal en sus redes sociales.

"Quiero informarles que el fin de semana me realicé una prueba de COVID-19 y dio positivo", indicó a través de su cuenta de Twitter.

Aseguró que tras el contagio, se encuentra trabajando a distancia en coordinación con todo el gabinete. "Ningún obstáculo impedirá que sigamos adelante en la construcción del Zacatecas que anhelamos", agregó.

Quiero informarles que el fin de semana me realicé una prueba de COVID-19 y dio positivo. Estoy bien, trabajando a la distancia en estrecha coordinación con todo el gabinete. Ningún obstáculo impedirá que sigamos adelante en la construcción del Zacatecas que anhelamos.

Por medio de un video compartido en Facebook, aseveró que es la primera vez que se contagia de COVID-19 y que era el único que faltaba de su familia; además, destacó que se encuentra tranquilo debido a que ya cuenta con la vacuna.

A mí no me había dado, bendito sea Dios, me quiere mucho mi padre Dios. Y, hasta hoy, en esta nueva oleada que recomiendo nos sigamos cuidando