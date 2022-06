Ebrard dio su celular para mensajes por WhatsApp antes de anunciar que tiene COVID

Antes de anunciar en Twitter que dio positivo a COVID-19, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, dio su número de WhatsApp para estar en contacto con los ciudadanos, sin embargo les pidió que le tengan paciencia, pues también debe cumplir con otros pendientes.

"5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!!", invitó el canciller esta mañana.

5515025360 mi what's up para estar comunicados. Si quieren mandar mensaje los leo. Buena semana!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

Ebrard compartió que mientras organiza la visita del presidente López Obrador a Washington, que se llevará a cabo el 1 de julio, responde los mensajes de WhastApp, sin embargo, pidió que le tengan paciencia, pues también debe cumplir con otros pendientes en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Gracias por sus mensajes en WhatsApp, contestando y trabajando pic.twitter.com/jUDCoNuiBI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2022

"Estoy contestando algunos de sus mensajes, muchas gracias. Si me tardo ténganme paciencia, ahorita me voy a integrar a una reunión sobre migración y desarrollo en Centroamérica, entonces saliendo de esa reunión en otro ratito les contesto a otros", señaló el ex titular de la administración capitalina.

Marcelo Ebrard da positivo a COVID-19; "me siento como cuando te da catarro", dice

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, tiene COVID-19.

En su cuenta de Twitter indicó que en su prueba de hoy salió positivo.

"De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando".