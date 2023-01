Delfina Gómez llama a “no vender la dignidad” en la elección del 4 de junio

La precandidata de la alianza “Juntos Haremos Historia” al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, llamó a los mexiquenses a "no vender la dignidad” en las próximas elecciones a llevarse a cabo el 4 de junio.

Durante un mitin realizado en la explanada principal del municipio de Xonacatlán, la aspirante, recordó que “un triunfo le fue robado”, no obstante, fue el impulso para no desmotivarse y tomó fuerzas para la “Batalla Maestra”.

“Los que estamos en esta lucha sabemos que no es de unos meses o años. Se trata de una lucha permanente, histórica, que día con día crece con las y los militantes en cada municipio del Estado de México (…) nosotros no venimos por una situación momentánea, nosotros, como Cuarta Transformación, lo que queremos es modificar lo que se refiere a una visión y a una filosofía de un trabajo o de un servicio público y para hacer eso se necesita frenar consciencia y despertar esa consciencia de participación social”, señaló Gómez

Acompañada de José Alberto Couttolenc, dirigente estatal del PVEM, la maestra dijo sentirse orgullosa de pertenecer a Morena ya que le dio la oportunidad de iniciar su carrera dentro del servicio público y con respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos la gran oportunidad, de verdad, en forma unida y organizada, de poder lograr eso que tanto anhelamos que es la justicia social”, aseguró.

En su intervención, Couttolenc comentó que las encuestas posicionan “la esperanza” del cambio en el Estado de México.

“Las encuestas no mienten, 8 de cada 10 mexiquenses están hasta el gorro de lo mismo, y desde aquí en la ciudad de los peluches le decimos a los mismos de siempre (…) ¡fuera! ya basta de tanto abuso, ya van casi 100 años de oscuridad y sólo hay una persona capaz de luchar contra esa oscuridad, una persona que representa la luz, la esperanza, la transformación, y esa es Delfina", agregó.

Por último, la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Nancy Nápoles, señaló que Delfina Gómez representa el poder de las mujeres que luchan contra la adversidad, además de que sería histórico que una mujer gane la gubernatura mexiquense.

"Es una mujer que no se cansa y que no se va a cansar hasta no ver un Estado de México donde todos tengan bienestar, donde recuperemos nuestra seguridad, donde recuperemos nuestra felicidad, esa felicidad que poco a poco nos fueron robando por muchos años", resaltó.

