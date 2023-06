Delfina Gómez llama a votar y a arrasar en la elección del Estado de México

Gran ambiente y mucha felicidad se vivió en el municipio de Texcoco con el cierre de campaña de la candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez, quien hizo un llamado a todas, todos y todes los mexiquenses a votar por el cambio en el Estado de México y ganar la "Batalla Maestra".

"Salgamos todos temprano a votar, no se trata nada más de ganar, tenemos que arrasar para que sea contundente este triunfo y no exista la menor duda de que el pueblo mexiquense ya no quiere a los corruptos de siempre", señaló la maestra Delfina Gómez.

Al ritmo de grupos musicales y bajo una ola de banderas guindas y botargas, los texcocanos aplaudieron y ovacionaron a la maestra Delfina Gómez, quien desde su tierra natal agradeció las muestras de apoyo y cariño que todas y todos los mexiquenses le demostraron en su recorrido por los 125 municipios de la entidad.

"Visitamos los 125 municipios ¡lo logramos!, pero no solamente fue para irnos a tomar la foto o para ir a dar un discurso. Tuvimos la gran oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de la gente en cada uno de los municipios", señaló la candidata morenista Delfina Gómez.

Cierre de campaña de Delfina Gómez en Texcoco, Edomex. Foto: Especial

Más de 20 mil texcocanas y texcocanos salieron de sus casas la tarde de este miércoles para brindar su apoyo a una de las suyas, una texcocana, que hará historia al convertirse en la primera mujer gobernadora del Estado de México.

"Aprovechemos esta oportunidad histórica que nos está dando la vida, estamos luchando todos y por lo tanto vamos a ganar todos. Tendremos mejores servicios, tendremos un mejor Estado de México", aseveró la maestra Delfina Gómez.

Finalmente, Delfina Gómez, quien encabeza la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México", mencionó que su campaña que hoy concluye, estuvo llena de alegría, de propuestas, de emociones y de mucho reconocimiento.

"Permítanme demostrarles que podemos ser un tipo de gobierno diferente, de servidores públicos diferentes y que podemos hacer una administración de recursos diferente", concluyó la candidata.

DGC