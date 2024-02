“Delincuentes buscan influir en los comicios”

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que le “preocupa y ocupa” lo que pasó en el municipio de Maravatío, en donde el lunes por la noche fue asesinado el aspirante del PAN a la alcaldía, Armando Pérez Luna, con lo que sumaron dos precandidatos ultimados ese día.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que es necesario “blindar” el proceso electoral y mencionó que “hay grupos de delincuentes que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también hacerse del control político del poder en algunos municipios; eso también lo tenemos claro, por eso atendemos todas las situaciones que se presentan en este sentido”.

Ramírez Bedolla pidió a los aspirantes a cargos de elección popular que no busquen el respaldo de grupos delictivos, “porque es vox populi que, para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso; no, porque terminan secuestrados, extorsionados, entonces, mejor que no busquen la salida errónea”.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán no le ha comunicado avances sobre los asesinatos de los aspirantes de Morena y del PAN a la Presidencia Municipal de Maravatío.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa realizada ayer. Foto: Especial

Y enfatizó: “Cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que nos lo informe, que tenga la confianza de hacerlo”.

El gobernador precisó que hay alrededor de 11 aspirantes a algún puesto de elección popular que ya cuentan con protección, aunque acotó que no podía dar más información, por seguridad.

Por su parte, el presidente municipal de Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa, coincidió con el mandatario en que grupos de la delincuencia organizada buscan influir en las elecciones para ganar poder político y aseveró que algunos candidatos a distintos cargos “se han visto obligados a platicar con la mafia, por la presión que ejercen”.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Hinojosa Campa aseguró que las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Zinapécuaro han provocado violencia en el municipio que gobierna.

Dijo también que los dos aspirantes asesinados el pasado lunes con horas de diferencia eran “personas honorables y conocidas en la comunidad”.

El edil perredista indicó que la violencia en Michoacán no es un problema nuevo, sino que lleva muchos años sin que se haga nada. Acusó que a los candidatos se les ha dejado solos, “y una de las consecuencias, es lo que se vivió en Maravatío”.

En tanto, ayer se informó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones relacionadas con ambos asesinatos y ordenó trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre detenidos, ni si las víctimas habían recibido amenazas.

Exigen justicia

Por la mañana, el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Michoacán condenó el asesinato de su precandidato en Maravatío, Armando Pérez Luna, así como el de Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirante de Morena, ocurridos durante la noche y la tarde del pasado lunes, respectivamente.

En un comunicado, la presidenta del CDE panista, Cuquita Cabrera Hermosillo, exigió a las autoridades “realizar investigaciones profesionales, que permitan esclarecer los hechos y detener a los responsables”.

También hizo un llamado a los Gobiernos federal y estatal “a dejar de ser cómplices de la grave ola de violencia que viven Michoacán y el país, y cambiar la falsa y fallida estrategia de seguridad de abrazos y no balazos”.

Más tarde, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, señaló que hasta el momento cuatro aspirantes de su partido a cargos de elección popular se han bajado de la contienda electoral local, por la inseguridad, y añadió quehay dos, aún en la pelea, que han recibido amenazas.

Valencia Reyes calificó los homicidios del pasado lunes como “actos terroristas”. Aseguró que “hay miedo” en el estado por la inseguridad en varias regiones, y señaló que eso impide a los aspirantes a algún cargo participar y buscar en forma libre y tranquila el voto de la ciudadanía.