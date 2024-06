Denuncia Cecilia Flores falta de apoyo de Rocha Moya a madres

La madre buscadora, Cecilia Flores Armenta, denunció que si bien en Sonora los colectivos reciben apoyo por parte del gobierno para tener acompañamiento en sus búsquedas en otros estados como Sinaloa, la situación no es así.

En entrevista con La Razón, la activista denunció la falta de apoyo que brindan los estados como el gobernador por el morenista Rubén Rocha Moya no sólo para las labores de búsqueda, también para su seguridad.

“Sólo con la Comisión de Búsqueda (de Sinaloa) tenemos buen apoyo, con la autoridad que nos acompaña, pero con el gobernador al momento no tenemos un acercamiento, no nos ha recibido, no hemos ido a verlo.

“Yo digo que lo principal aquí es que los gobernadores hicieran los acuerdos con las autoridades correspondientes para que fueran ellos los que asumieran la responsabilidad de lo que estamos haciendo, porque es bastante el riesgo el que estamos teniendo”, declaró el pasado domingo la activista tras la presentación de su libro Madre Buscadora: Crónica de la desesperación en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán

La labor de Flores Armenta se debe a que dos de sus hijos fueron desaparecidos, Alejandro Guadalupe Islas Flores, el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo del 2019.

Estas dos entidades han registrado incremento en los casos de personas desaparecidas en Sinaloa, entidad gobernada por el morenista, Rubén Rocha Moya, los casos aumentaron 29.1 por ciento entre el 1 de enero del 2023 al 17 de junio del mismo año en comparación con el mismo periodo del 2024.

Mientras que en Sonora, estado gobernador por el también morenista, Alfonso Durazo Montaño, los casos aumentaron 54.8 por ciento en el último año, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Quisiéramos que el día que lleguemos a hablar con la actual presidenta (Claudia Sheinbaum), si es que nos da la oportunidad, porque el Presidente nunca lo hizo, decirle: ‘haz acuerdos con los gobiernos actuales para que ellos tomen las riendas de lo que nosotros estamos haciendo para que las madres dejemos de correr este riesgo, pero que nuestros desaparecidos sigan siendo visibles antes autoridad y sociedad y sigan siendo buscados’”, agregó la activista.

Mencionó que, en estados como Jalisco, en ocasiones la Guardia Nacional acompaña a las madres buscadoras, pero que, si re realiza algún hallazgo, la autoridad federal se queda en el lugar.

La activista expuso que son pocas las ocasiones en la que son acompañadas por autoridades de los estados.

Indicó que después de encontrar el crematorio clandestino en Iztapalapa, mismo que las autoridades descartaron por ser de animales de compañía, recibió muchas amenazas.

Pide proteger a menores. Sobre su intención de que se proteja a los hijos de los desaparecidos, mencionó que no ha logrado ningún avance, que nadie se ha sumado a su causa.

“Queríamos que nos ayudan a hacer una organización civil para los huérfanos del cártel, pero lamentablemente nadie ha tocado ese tema, nadie se ha sensibilizado, todos han dicho que sí, pero nadie ha querido tomar esa rienda y que diga yo lo voy a asumir, yo voy a ayudar, yo voy a apoyar voy a hacer alguna ley que proteja a los niños”, dijo.

La activista indicó que hasta el momento lo único que ha logrado hacer es pedir a través de las redes sociales donaciones económicas, juguetes y hacerle en Navidad y en el día del niño una posada, pero que no es suficiente.

Además explicó que los niños ocupan ayuda todo el año para comer, ir a la escuela y poder tener acceso a lo indispensable para vivir.

“No hay al momento alguien, nadie que diga, yo voy a ayudar para que esos niños tengas leyes que los protejan y que obligue a las autoridades a darle una pensión alimenticia, al momento nada”, expuso la activista.