Alumnos cierran escuela en protesta tras presunto despido de un maestro por sus preferencias sexuales

Alumnos de la secundaria "Ignacio Comonfort" ubicada en Durango, tomaron plumones y cartulinas para hacer carteles con mensajes en contra de las autoridades de su escuela, luego que hubieran despedido a su profesor presuntamente por ser homosexual.

Aunque las autoridades explicaron que ésta no fue la razón de su despido, los alumnos exigieron la restitución del profesor y aprovecharon para denunciar al director por tocamientos y acoso en contra de las alumnas del plantel.

Los alumnos esperan que el profesor sea restituido en su cargo. Redes sociales.

No fue por homofobia

El cierre de la institución se realizó el pasado 15 de marzo cuando los alumnos y alumnas, cerca de las siete de la mañana, se colocaron en la entrada de la escuela para impedir la apertura. Con cartulinas con mensajes escritos como "que vuelva el profesor"; "ser gay no te define como persona" o "queremos que nuestro plantel sea justo y seguro", los estudiantes protestaron contra la decisión tomada por las autoridades escolares al presuntamente despedir al profesor de Español por sus preferencias sexuales.

Las autoridades escolares estatales, sin embargo, indicaron que ésta no fue la causa para despedir al profesor, quien ocupaba un puesto interino en la escuela. De acuerdo a medios como El Universal, al profesor se le despidió porque grababa a los estudiantes y subía estos videos a Internet, mostrando el rostro de los menores.

"El director no quiere dar los títulos, toca a las mujeres, a las maestras, a las alumnas. Queremos justicia, lo corrieron sin razón alguna, no hay motivo. Sólo por el hecho de ser gay no hay razón para despedirlo y que le quiten su título. Homofóbicos en esta escuela no queremos", declararon algunas alumnas.

Este cierre de semana, los alumnos tomaron clase de manera normal.

Síguenos en Google News.

AM