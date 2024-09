Destacan legado de la SISEMH este sexenio en Jalisco: aumentó su presupuesto a 600 mdp.

Como parte de una agenda prioritaria que ha atendido el problema de violencia de género desde la raíz en los últimos seis años, a través de un andamiaje institucional conformado por 17 instituciones de los tres niveles de gobierno, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró este martes el Centro de Justicia para las Mujeres en Tlaquepaque, donde resaltó que durante los últimos seis años su gobierno ha impulsado un presupuesto de casi 600 millones de pesos (mdp), equivalente a 24 veces más el recurso otorgado en 2018 al extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) que apenas tenía 36 mdp.

A su vez, el mandatario estatal recordó que, aunque en los inicios de su administración fue criticado duramente por la desaparición del IJM, el cual, estaba totalmente rebasado en sus tareas sustanciales, el día de hoy demuestra con hechos que la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) en sustitución del instituto, fue la mejor decisión por dar vida a un sistema sólido que atiende, sanciona y previene la violencia contra las mujeres y/o niñas en un contexto de abuso solo por su condición de género, así como a mujeres, niñas y niños que son violentados dentro de su seno familiar, lo anterior dio paso a contar en Jalisco con el mejor modelo del país para atender esta problemática.

“Valió la pena hacer ese esfuerzo, porque construimos una secretaría que tiene 24 veces el presupuesto que tenía el Instituto de las Mujeres en el 2018, el último año del Gobierno anterior, 24 veces el presupuesto, con la red de centros de justicia. No solamente logramos eso, no es un tema nada más de pesos, aunque también lo es, porque cuando te echas un discurso de que tú apoyas una causa, pero no le destinas el presupuesto que se necesita, entonces no la defiendes tanto”, sostuvo el gobernador.

Alfaro Ramírez afirmó que la estrategia de Jalisco contra la violencia hacia las mujeres por razón de género o en un contexto familiar, ha permitido que, en los dos últimos años, los casos de feminicidios cometidos en la entidad hayan sido resueltos en su totalidad con apoyo y seguimiento a los familiares de las víctimas y a los feminicidas pagando por sus actos en la cárcel.

“¿saben cuántos casos de los feminicidios de estos dos últimos dos años están sin resolverse?, cero, todos los casos resueltos y los que tienen que enfrentar a la justicia ya lo están haciendo”, detalló el titular del Ejecutivo estatal.

Enrique Alfaro destacó que este nuevo Centro de Justicia en Tlaquepaque, el cual tuvo un costo de cerca de 53 mdp, debe tener el compromiso por parte de todas las instancias y de las personas que laboren en ellos, y exhortó a las mujeres que sufren violencia a acudir ante las autoridades a denunciar a sus agresores.

“Este equipo tiene un enorme compromiso para atender bien a quienes aquí vengan. Necesitamos que las mujeres que acudan al Centro de Justicia sean atendidas como se merecen, tengan siempre una respuesta a sus planteamientos, que no permitamos como sucedió en el pasado durante tanto tiempo, que la negligencia, los oídos sordos, las manos caídas, sean también una causa que explique la violencia por razones de género. Necesitamos ser como servidores públicos nuestro trabajo, y yo sé que hay un equipo que no le va a fallar ni a Tlaquepaque, ni a la ciudad, ni a Jalisco”, destacó Alfaro Ramírez.

Inauguramos el Centro de Justicia para las Mujeres, en Tlaquepaque, el 5.° centro en su tipo en Jalisco que apuesta por acercar la justicia, la igualdad y garantizar el derecho de las mujeres,

adolescentes, niñas y niños del municipio a una vida libre de violencia



Así es como,… pic.twitter.com/UPRQ1ibOs9 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 25, 2024

Adicionalmente, el gobernador de Jalisco agradeció el apoyo que, en este tema, en particular, ha brindado a Jalisco el gobierno federal a través de la CONAVIM.

Por su parte, la secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco, Paola Lazo, destacó que con el de Tlaquepaque inaugurado este martes, ya son cinco Centros de Justicia para las Mujeres que se suman a la Red Estatal de Centro de Justicia que tienen como función el atender de manera integral a las mujeres, niñas o niños que sufran violencia de cualquier tipo.

“El compromiso de institucionalizar los centros de justicia responde también a la exigencia de la Declaratoria y la Plataforma de Acción de Beijing, con la que el Estado mexicano se comprometió para crear mecanismos institucionales a fin de que las mujeres y niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, sin temor a castigos o represalias. Así como a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén-Dóparán, que obliga a todas las autoridades a establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso efectivo al resarcimiento, la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces”, destacó la secretaria.

Por su parte, Erika Troncoso Saavedra, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, reconoció el trabajo realizado en Jalisco en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, ya que el andamiaje creado en la entidad, donde se incluyen los cinco centros de justicia para las mujeres locales, permiten atender con todos los servicios y seguridad para las víctimas, al momento de denunciar este delito y con un seguimiento y acompañamiento legal y de seguridad, en caso de ser necesario, con el resguardo de las afectadas en estos centros de justicia.

“En México el recurso federal para violencia que se otorgó para este centro de justicia fue de 13 millones, que es bastante poco y definitivamente no se hubiera logrado este edificio sin el aporte que hizo el gobierno del Estado. Yo también quiero mencionar que esta red de los cinco centros de justicia se ha hecho gracias al aporte que con recursos estatales se ha dado. Decir que no solamente tienen cinco centros de justicia, sino que esos cinco centros de justicia, los que ya cumplieron el tiempo, están certificados en un sistema de integridad institucional que tiene a su cargo en la CONAVIN a partir de lo que se indica en la ley de acceso”, enfatizó la representante de la CONAVIM.

El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruíz, destacó que como parte de las instituciones que atienden la agenda contra la violencia contra las mujeres, hay compromiso contante para incidir en la disminución de este delito y en la advertencia para quienes comentan este delito, sepan a todo lo que se van a enfrentar.

JVR