Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", por presunto desvío de recursos

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido este martes en el municipio de General Terán, por desvío de recursos públicos, humanos y materiales, en el contexto de las "broncofirmas", en el 2018.

Fuentes del Gobierno Nuevo León corroboraron que la detención de El Bronco la ordenó el fiscal Especializado en Delitos Electorales, Gilberto de Hoyos y la cumplimentaron autoridades ministeriales y Fuerza Civil, por lo que será ingresado al Penal 2 de Apodaca.

Los primeros reportes indican que el exgobernador fue detenido a las afueras de un rancho, aunque no se ha detallado si es propiedad de él.

En pasados días, la subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General congelaron las cuentas bancarias de Manuel Vital y María de los Ángeles Errisúriz. Ambos se desempeñaron como exsecretario de Desarrollo Sustentable y exsecretaria de Educación en el gobierno de Rodríguez Calderón.

Cabe señalar que las empresas Canadá Grupo Inmobiliario SA de CV, Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales, Telecomunicaciones y Servicios del Norte, además de IVG Comercializadora, en las que Manuel Vital y María de los Ángeles Errisúriz tienen relación directa, son objeto de auditorías por la presunta simulación de operaciones.

En 2019, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) presentó una denuncia penal por el caso de las llamadas ‘Bronco-firmas’, tras detectar que el programa Aliados Contigo, creado por Jaime Rodríguez Calderón realizó actividades político-electorales en 2018.

De acuerdo con la denuncia, la revisión del órgano fiscalizador encontró que el programa se usó en tiempos electorales para favorecer en la recaudación de firmas en apoyo de candidaturas independientes, principalmente a favor de “El Bronco”, quien en 2018 fue abanderado presidencial independiente.

“En base a una denuncia, se hicieron auditorías de desempeño al programa Aliados Contigo, en donde nos dimos cuenta de que durante el periodo electoral se estuvieron recolectando firmas, bueno, en el periodo que marca el Trife (Tribunal Electoral federal) se estuvieron recolectando firmas, los empleados no estuvieron haciendo el trabajo que tenían que hacer en cuanto al programa, no cumplieron con los fines del programa, no hicieron trabajo en relación a eso”, dijo Jorge Galván, titular de la ASENL, al comparecer ante el Congreso local el 3 de diciembre de 2019.

Y Samuel García da cuenta de arresto

El gobernador del estado, Samuel García, también dio cuenta de la detención del exmandatario estatal.

A través de un video publicado en su cuenta de redes, el gobernador apuntó que "quien la hizo la paga, quien robó o desvió recuerso publico a sus amigos, o a sus favoritos o a campañas va ir a la cárcel".

"Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos "NuevoLeónIncorruptible #Broncofirmas", dice el mensaje que acompaña el video.

