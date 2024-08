Blanco admite que no hizo obras; su logro: no clavarse lana

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció que no hizo grandes obras durante su mandato, porque, justificó, en comparación con su antecesor Graco Ramírez, no robó.

El mandatario encabezó ayer la inauguración del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet), campus Xochitepec, donde también expresó estar contento por su labor en la entidad.

“Ya nos vamos, falta poquito tiempo, pero me siento muy contento, muy feliz de lo que hemos hecho por Morelos, no hicimos obras tan grandes, pero no nos clavamos la lana como el gobernador anterior (Graco Ramírez).

“Nosotros apoyamos a todos los presidentes municipales, así es que me voy muy contento, muy feliz y con la frente en alto”, aseguró Blanco Bravo, quien desde septiembre fungirá como diputado federal por Morena.

En su quinto Informe de Gobierno, el exjugador del Club América destacó una inversión de 51 millones 580 mil pesos en obras hidráulicas, destinadas a unidades y al distrito de riego, que beneficia a 106 hectáreas, así como un gasto de 227 millones 843 mil 478 pesos en la ampliación del servicio de agua potable.

Entre las recientes obras inauguradas está la del pasado 9 de mayo, cuando el gobernador entregó la modernización y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Zacatepec, en donde se invirtieron más de 3.3 millones de pesos.

El pasado 25 de junio, el mandatario también inauguró la cancha deportiva Tepetlixpita, ubicada en la colonia Tonalá, en el municipio de Tonalapan, en donde se realizó una inversión de 19 millones 899 mil 198.71 pesos, de acuerdo a lo que compartió a través de redes sociales.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la entidad tiene por aclarar 11 millones 498 mil 100 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

En el acto de ayer, Blanco Bravo informó que se invirtieron cerca de 87 millones de pesos para los trabajos generales del Cenidet, entre ellos fue la construcción de 14 aulas, un área administrativa y sala de juntas, 760 metros lineales de barda perimetral y cuatro mil 881 metros cuadrados.

El gobernador de Morelos reconoció que esta inversión abona al derecho y bienestar de la sociedad para la formación académica, así mismo, señaló que, la apertura de este campus demuestra la avanzada formación docente que existe en Morelos, a través de la profesionalización y nuevas tecnologías.

“Uno de nuestros compromisos hacia el pueblo morelense es el impulso a los proyectos de tecnología e innovación. Hoy nos enorgullece inaugurar el Cenidet, campus Xochitepec”, compartió el mandatario a través de redes sociales.

Al salir de la inauguración, el mandatario fue abordado por los medios de información, los cuales lo cuestionaron sobre la fecha en la que dejará el cargo para dedicarse a sus labores legislativas en la Cámara de Diputados, pero respondió que aún no tiene un día.

“Todavía no sé, puede ser el próximo viernes, como dice la canción”. Sobre en qué comisión le gustaría estar, Blanco Bravo dijo que en la de deportes. “Ya saben, en deporte yo creo que eso es algo importante para ayudar a los jóvenes”.

Blanco Bravo mencionó que se va tranquilo del cargo y que logró bajar más recursos federales que cualquier otro estado.

“Yo estoy muy tranquilo, me voy muy feliz, muy contento, creo que hicimos las cosas bien ayudamos a los 36 municipios bajamos casi dos mil 400 millones de pesos del Gobierno federal, que ningún estado lo ha hecho, agradecido siempre con la persona que nos ayudó que es el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

QUEJA POR SEGURIDAD. El comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que hay elementos de seguridad que se distraen, porque la Fiscalía del Estado otorga medidas de protección “por pleitos de vecindad”, lo que afecta a la seguridad.

Al salir de la presentación del Protocolo de Actuación para la Atención de Personas Migrantes Víctimas de Delito en el Estado, Ortiz Guarneros criticó las más de mil 700 medidas de protección otorgadas por la Fiscalía estatal.

“Medidas de protección, hoy lo vimos en la mesa de coordinación, tenemos mil 700 medidas de protección en lo que va del año, es demasiado, se le pidió a la Fiscalía que nuevamente revise esas medidas de protección porque nos distrae muchísimo personal”.

“Las escoltas que debe traer el señor gobernador, las que traen algunos funcionarios que han sido amenazados, pues si se las tenemos que dar, está justificado, lo que no se justifica es que por un pleito de vecindad ya la fiscalía le esté asignando medidas de protección a alguien”, declaró.

El funcionario pidió que se valoren las medidas de proteción y sólo se le asigne a quienes realmente lo necesiten.