En diciembre el pueblo volverá a elegir a sus delegados municipales: Javier May.

El gobernador electo de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que una de las primeras reformas de ley que promoverá tiene que ver con devolver al pueblo la facultad de elegir a sus delegados municipales, por lo que será el primer domingo de diciembre cuando las comunidades vuelvan a elegir a sus representantes.

En la ranchería Aniceto, comunidad de la zona indígena Yokot´an, y en Parrilla II del municipio de Centro, donde arrancó su gira en territorio y a donde a pesar de la lluvia lo esperaban cientos de tabasqueñas y tabasqueños, dijo que promoverá que en septiembre la iniciativa de reforma sea enviada al Poder Legislativo para que sea discutida y en su caso aprobada.

"Vamos a proponer que sea el primer domingo de diciembre cuando se elijan las delegadas y delegados que la comunidad decida", adelantó.

Acompañado de la presidenta municipal electa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, así como de los diputados locales electos, Aby Tejeda, Jorge Bracamonte, Marco Rosendo Medina y Carlos Íñiguez, May Rodríguez anunció que el primero de julio presentará la integración de su gabinete.

— JAVIER MAY (@TabascoJavier) June 18, 2024

Añadió que su gabinete será paritario, integrado por hombres y mujeres con capacidad probada, honestidad y que garanticen resultados.

“Van a ser cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres, mitad y mitad, van a ser hombres y mujeres honestos, con espíritu de servicio, que amen a Tabasco y a su pueblo”, aseveró

También informó que a partir del 1 de julio iniciará el levantamiento de los censos de los programas sociales prometidos durante su campaña y advirtió que no permitirá que en este proceso se engañe a la gente.

"No va a ser por listas, será casa por casa. Nada de que anden diciendo que se anoten. No, nada de eso. Tampoco vamos a permitir que se cobre un solo peso. Quien les pida dinero, mándenlos al diablo, que vayan a robar a otro lado", aseveró.

Javier May manifestó su agradecimiento al pueblo por el respaldo recibido el pasado 2 de junio. “Mi agradecimiento profundo a todos ustedes, porque se dio un triunfo contundente, no hubo regateo de nuestro pueblo, nos dieron todo y de ese tamaño es el compromiso que tenemos con todos ustedes. Por eso, les reitero que no les vamos a fallar", agregó.

