Donaría Mariana Rodríguez y Diputados de MC su sueldo por las niñas y niños de Nuevo León

Candidatas y candidatos de MC a diputados locales entregaron a Mariana Rodríguez un cheque simbólico para beneficio de niñas y niños de Nuevo León, como compromiso que de ganar, donarán su sueldo íntegro en beneficio del DIF Capullos.

Luego de recibir un cheque simbólico que equivaldría a su sueldo mensual por partes de las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano a diputados locales, Mariana Rodríguez Cantú se unió a la noble causa.

Movimiento Ciudadano en Nuevo León se compromete a donar sus salarios a DIF Capullos en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los niños necesitados. Foto: Especial

Y es que la candidata emecista a la alcaldía de Monterrey anunció que ella también donará su salario una vez que los votos le favorezcan en las elecciones del próximo 2 de junio.

“Les agradezco de todo corazón por pensar en esta institución y yo me uno a esta iniciativa, yo también voy a donar mi sueldo al ser alcaldesa de Monterrey, porque para nosotros todos los niños de (DIF) Capullos tienen nombre y apellido” aseveró Rodríguez Cantú.

En su participación, la candidata a diputada local por el Distrito 17 en Escobedo, Norma Benítez resaltó la importancia de ser servidores de la ciudadanía y respaldó la decisión de realizar su trabajo sin cobrar por ello.

“Los Naranjas seguiremos trabajando para que lo nuevo siga llegando a Nuevo León, y ahora daremos un paso más al servicio de nuestro estado: lo vamos a hacer sin cobrar un solo peso”, indicó Benítez.

“Si ganamos, vamos a donar todo nuestro salario a las niñas y niños más necesitados de Monterrey con una aportación mensual al DIF Capullos, la institución más noble de nuestro gran estado”, señaló.

Glen Villarreal Zambrano, candidato local del distrito 10 por San Nicolás de los Garza hizo uso de la palabra y destacó que ahora sí el salario se irá íntegro a los infantes del DIF Capullos y ya no habrá más viajes, bonos ofensivos ni vales de gasolina como en bancadas anteriores de la vieja política. "Con los Naranjas de Nuevo León, todo lo nuevo sigue y no sólo vamos a sacar la vieja política para que siga lo nuevo, sino que trabajaremos por Nuevo León donando nuestro salario íntegro a las niñas y niños de Capullos, no va a haber más viajes, no va a haber más bonos ofensivos, no va a haber más vales de gasolina”, recriminó en su participación Villarreal Zambrano.

