En Ecatepec, sin agua y a merced de “piperos”

El señor Carlos vive en Boulevares, una de las colonias ubicadas al sur del municipio de Ecatepec que, junto con al menos otras tres más de esa zona —Fraccionamiento Galaxia, Hogares Marla y Del Carmen— constantemente se ven afectadas por la falta de agua, al grado de que se han llegado a quedar “sin una miserable gota” hasta por 22 días seguidos.

Don Carlos asegura que no es algo nuevo. “Ya llevamos años, pero en específico este año la situación se puso peor y no mandan a nadie del gobierno del municipio”, menciona.

En plática con La Razón, el vecino agrega que cuando llega a caer un poco del líquido, “esa agua la utilizamos para lavar trastes, algo de la cocina, un poco para el baño y se acabó. No podemos ni lavar la ropa”.

Cuestionado sobre si reciben algún tipo de ayuda de parte del Gobierno Municipal que encabeza Fernando Vilchis Contreras, Carlos precisa: “En ninguna ocasión nos han mandado pipas, todas las hemos conseguido nosotros y aquí lo malo es que como te ven, te cobran”.

El señor de las flores, Juan, también es víctima frecuente de la falta de atención de las autoridades y de los abusos de los “piperos” privados. “A mí me han cobrado hasta mil 600 por pipa, unas dos que tres veces la compro, pero así ya no me sale”, se queja.

En esta zona de Ecatepec es común observar grandes tinacos en los patios de las casas. Los vecinos los utilizan para almacenar ahí el agua que compran de las pipas, porque no tienen recursos para construir cisternas.

Una idea en la que coinciden todos los habitantes es que cuando a veces activan el suministro, que es alrededor de las dos o tres de la mañana, según dicen, todos quieren jalar agua y por ello, aunque tengan una buena bomba, se junta muy poca o a veces nada.

Javier, otro vecino afectado, dice que las autoridades del municipio “nada más nos dan atole con el dedo, nos ponen el agua unos días y ya; nos tienen abandonados”.

Este señor de aproximadamente 60 años de edad menciona que la opción que muchas familias han encontrado ante este problema que, enfatiza, “parece no importarle ni lo mínimo a Fernando Vilchis”, es dejar la llave abierta con un recipiente abajo a la espera de que pueda caer “aunque sea un chorrito” a cualquier hora.

El pasado 12 de noviembre vecinos de estas colonias bloquearon la Vía Morelos por varias horas e incluso interrumpieron el tránsito del Mexibús para presionar a las autoridades, pero éstas siguen sin resolverles el problema.

Cuestionados respecto a lo que les dicen las autoridades acerca de este problema, los pobladores aseguran que cuando han ido a las oficinas del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (SAPASE) les dicen que una bomba está descompuesta.

En estos días los vecinos realizan reuniones constantemente. Contemplan la posibilidad de adquirir una bomba por su cuenta a un costo de 17 mil pesos y uno de ellos advierte: “Ya estamos organizándonos y la vamos a comprar, pero de ser así, entonces pues que no nos cobren el pago del agua”.

Funcionarios del municipio han dicho a algunos de los vecinos que el problema es que hay un adeudo histórico de 67 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad.

Esta situación provoca que el pozo 357, que surte a estas colonias, permanezca cerrado por la falta de energía eléctrica, lo que genera la falta de agua.

El jueves de la semana pasada, los pobladores entregaron un oficio —han entregado muchos— a la SAPASE, en el que reiteran su solicitud de que el problema de agua sea resuelto, con la advertencia de que de no ver avances volverán a bloquear vialidades importantes, como la Vía Morelos y otras.