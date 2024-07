Van Edomex y CDMX por informe de ductos

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, Adolfo Cerqueda Rebollo, afirmó que autoridades mexiquenses y de la Ciudad de México alistan un informe en conjunto sobre el tema de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona oriente de las entidades, que es una preocupación de la ciudadanía.

En entrevista con La Razón, el funcionario explicó que este martes tuvo una reunión con el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, para trazar una ruta para aclarar a los habitantes de las alcaldías y el municipio que no hay riesgos.

“Es para atender la exigencia de la gente que es que se cambie o se sustituya la infraestructura de ductos, porque, comentan, que están dañados o intervenidos.

“Para que la gente tenga la certeza de las acciones que ya se están realizando para que se despresurice el temor de la gente, que no va a ser vulnerada en su patrimonio o que algún accidente ocurra”, comentó.

De acuerdo con Cerqueda Rebollo, en estas acciones coordinadas podrían participar las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco; además, el municipio de Nezahualcóyotl.

Estarían presentes autoridades de Protección Civil y Seguridad Ciudadana de las dos entidades, así como Pemex.

Gato rescatado tras el incendio del lunes. Foto: Especial

“Va a permitir (la cooridnación) tener no solamente el diagnóstico, que ya prácticamente está muy avanzado, si no qué hacer, en qué tiempo y que la gente sepa para que tenga la certeza de que no va a correr ningún tipo de riesgo”, mencionó.

Esto se da luego de que en las últimas semanas habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero han denunciado un intenso olor a combustible en el drenaje en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como la colonia Cuchillo del Tesoro.

Al respecto, las autoridades capitalinas, en conjunto con Pemex, han llevado a cabo la limpieza de coladeras para disminuir el aroma.

El pasado 17 de junio, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa Villegas, informó a los vecinos de la demarcación que el olor a combustible estaba relacionado con tomas clandestinas de turbosina, combustible utilizado para aviones.

“Es turbosina y viene por ductos y va directamente al AICM. Quiere decir que hay alguien que está haciendo esto de forma permanente. No es falta de mantenimiento, es delincuencia organizada”, dijo.

Dos días después este diario informó que durante la limpieza de una coladera en Nezahualcóyotl, el jefe de Bomberos local, Ignacio Vázquez Palacios, confirmó el hallazgo de una sustancia grasosa en la calle y que Pemex analizaría para conocer si era combustible.

Esto, porque vecinos de las inmediaciones de la Avenida Oriente 16 denunciaron también un fuerte olor a gasolina.

La situación ha causado disgusto por parte de los habitantes de ambas entidades, pues temen que la problemática, que aún no queda resuelta, pueda crecer y ellos corran riesgos.

El pasado lunes, en un asentamiento irregular de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, se registró un incendio que dejó 17 familias afectadas integradas por cinco adultos mayores, 15 menores de edad y 30 adultos.

De acuerdo con Cerqueda Rebollo y Urzúa Venegas, en la calle había diésel, el cual sería de un accidente el fin de semana pasado. Esto, indicaron, podría tener relación con el incendio, pero, aclararon, las autoridades correspondientes y Pemex lo determinarán.

Debido a esta situación, un grupo de personas bloqueó la avenida 602 y la vía Tapo para exigir que se cambien los ductos de Pemex, pues consideran que son riesgosos.

Cerqueda Rebollo aclaró que en la zona de Nezahualcóyotl afectada no pasa ningún ducto de Pemex como sí sucede en la alcaldía Gustavo A. Madero. Descartó también que haya huachicoleo.

“Ahí no tenemos nosotros huachicol, incluso no tenemos línea de algún ducto de hidrocarburo, eso está del lado de Ciudad de México más menos a 600 metros. No está tan cercano, pero tampoco está tan alejado entonces, sí es es una distancia considerable”, dijo.

REMEDIAN EL SUELO. El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aclaró que el incendio en Nezahualcóyotl no ocurrió en el ducto de Pemex, sino a aproximadamente 700 metros de distancia y ya se trabaja en remediación de suelo.

El mandatario capitalino dijo tras una conferencia que mantiene contacto con el presidente municipal del Estado de México y al momento los peritos no han dado a conocer la causa del incendio; sin embargo, comentó, al parecer no fue a causa del combustible.

“Puede haber varias causas, el material con el que están hechas las casitas muy humildes que están en esa zona, también hay una acumulación de llantas en la región, de todos modos, nosotros estamos en la tarea de prevención”, dijo.

Respecto a la remediación del suelo en la colonia Cuchilla del Tesoro, ubicada a un costado de la colonia Ciudad Lago, Batres Guadarrama expuso que se aborda la problemática y se saca el combustible, así como la tierra contaminada y limpiando el ducto que viene desde Azcapotzalco.