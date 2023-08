EDOMEX: Padres de familia reportan errores en el sitio para solicitar el cambio de secundaria de sus hijos

Este día comenzó el trámite para aquellos padres, madres de familia y tutores, para realizar el cambio de secundaria de sus hijos, luego de darse a conocer los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, SAID. La convocatoria también va dirigida para aquellos que no realizaron a tiempo la preinscripción en dicho sistema.

A partir de las 9:00 horas de éste 2 de agosto debía estar funcionando el portal, sin embargo, en redes sociales los padres y madres de familia, así como tutores, reportan que no pueden entrar al portal y menos realizar el trámite correspondiente.

'No carga la página, dijeron que desde las 9 estaría activa'

Luego que a través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Educación del Estado de México se diera a conocer que a partir de este 2 de agosto a las 9:00 horas comenzaría el trámite de cambio de secundaria para alumnos de primer ingreso de escuelas públicas, así como para aquellos que no realizaron la preinscripción al SAID, los padres de familia reportaron las fallas en el portal.

Desde esta mañana el portal presenta fallas. La Razón

"Su página no deja hacer nada, aparte de sus jalad*s de dar lugar en un municipio diferente, no carga su pinch* servidor. ¿Podrán ayudar con esto?"; "Buenos días, parece que el problema es que la página no es compatible y dice 'error' o 'falta de conexión al servidor'. Cuando logras entrar no deja modificar o poner datos y se desconecta"; "¿En qué momento se encontrará funcional la página de Internet? Se despliega muy lento, y aparece que no tiene opciones"; "Está super mal el servidor", son algunas de las quejas que se pueden leer en respuesta a la publicación de la Secretaría de Educación del Estado de México.

¿Qué dice la Secretaría de Educación del Edomex al respecto?

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Educación del Estado de México no se había pronunciado respecto a las fallas que está registrando el portal desde temprana hora.

De igual manera, haciendo click AQUÍ puedes consultar las fechas en las que podrás realizar esta solicitud.